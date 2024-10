Valladolid, "una ciudad de rugby", acoge el España-Fiyi con el objetivo de llenar el José Zorrilla el 16 de noviembre

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid, "una ciudad de rugby" acoge el partido que enfrentará a la Selección Española y a la de Fiyi el próximo 16 de noviembre con el objetivo de llenar el Estadio José Zorrilla, tras seis años y medio sin acoger un partido de esta disciplina deportiva.

Así lo ha asegurado el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, acompañado por el vicepresidente Área Legal de la Federación Española de Rugby, José Antonio Garrote, el capitán de la selección, Mario Pichardie, y el resto de jugadores y cuerpo técnico.

En este sentido, el regidor ha aseverado en que en Valladolid es una ciudad "impregnada por los cuatro costados de rugby" ya que "el oval corre por las venas de los vallisoletanos prácticamente desde sus orígenes en España". "Tenemos un objetivo que es clarísimo, que en este importante partido que la Selección va a jugar en nuestra casa ante Fiyi se sienta como en la suya propia", ha añadido el Carnero.

Por ello, tanto el alcalde como el vicepresidente de la selección han insistido en que "falta el apoyo de la gente", por lo que han invitado a la gente de todo Castilla y León, del conjunto nacional y, en particular, de Valladolid a este evento.

"No solamente necesitamos el apoyo de los que son aficionados al rugby y que ya llenaron el Zorrilla en el año 2016 en la final de la Copa del Rey, sino de la gente que no son aficionados", ha aseverado José Antonio Garrote, a lo que ha añadido que "no va a ser únicamente un evento deportivo, sino también social".

Además, el vicepresidente ha destacado que España "necesita un estadio nacional de rugby" y ha asegurado que el que haga la construcción "es visionario" y que "seguro que va a sacar enormes beneficios de rugby".

Por su parte, Mario Pichardie ha destacado que "este partido significa mucho más que un mero amistoso", ya que ha explicado que se están preparando para la clasificación al Mundial, "y construyendo una identidad de grupo con la que enseñar a todo el mundo que da igual cómo se plantea ser otro equipo, hay que salir durante 80 minutos a ganar, a competir y a dar un espectáculo".

"Vamos a competir, a luchar dejando el nombre del rugby español muy alto, porque queremos poder enfrentarnos a los 'Tier 1' y, en esta ocasión lo vamos a hacer en un estadio precioso, en el que esperemos recibir todo el cariño de la gente", ha concluido el capitán.