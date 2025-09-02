Valladolid dedica una calle al dibujante Jesús Redondo, "un vallisoletano universal que convirtió el cómic en arte"

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha inaugurado la calle Jesús Redondo Román, situada en la Ciudad de la Comunicación de Valladolid, en homenaje al dibujante vallisoletano, "referente internacional" del cómic, a quien han definido como "un vallisoletano universal que convirtió el cómic en arte".

El acto ha congregado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, familiares, representantes del ámbito cultural y amigos del ilustrador, en un reconocimiento público a su trayectoria de casi siete décadas en el mundo del cómic y la ilustración, con trabajos difundidos en Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

La nueva vía urbana, que conecta el Paseo del Arco de Ladrillo con la confluencia de las calles Orlando y Florencia, rinde homenaje a una "figura fundamental del cómic en España y referente cultural de la ciudad, que atesora un legado universal", según ha destacado el alcalde.

Asimismo, Carnero ha añadido que con este gesto Valladolid reconoce "no sólo la excelencia profesional de Jesús Redondo, sino también su compromiso con la cultura y su papel en la difusión del cómic como arte".

HOMBRE DE LA CULTURA

Además, el regidor ha subrayado que Redondo es un "ejemplo de autorretención del talento", al decidir permanecer en la capital vallisoletana pese a las oportunidades en otros países. "Jesús Redondo es merecedor de una calle para que la disfruten su familia, pero sobre todo para que la disfrutemos todos los vecinos y vecinas de Valladolid, y sepamos reconocer a un hombre de la cultura", ha señalado el alcalde.

Por su parte, el artista Jesús Redondo, de 81 años, ha mostrado su "emoción" ante el reconocimiento de su ciudad. "He vivido sin pretender nada, solo he querido vivir, y resulta que mi ciudad dice que lo merezco", ha afirmado el artista.

"AMOR A SUS GENTES"

Redondo ha recordado su infancia, su vínculo con Miguel Delibes, su amor por la localidad vallisoletano de Urueña y su regreso a Valladolid tras etapas en Madrid, Barcelona o Londres. "Volví a la capital del Pisuerga por amor a sus gentes, a sus rincones y a lo que es", ha afirmado.

Impulsor del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León y director honorífico, Redondo fue "clave" en la creación de esta cita cultural en 2007 junto a Carlos Ramírez, lo que logró situar a Valladolid en "el mapa nacional e internacional del noveno arte".

Nacido en Valladolid en 1934, Redondo inició su carrera en la agencia Cid de Madrid y en la editorial Bruguera, para después colaborar con guionistas como Alan Moore, Pat Mills o John Wagner en editoriales británicas, además de trabajar en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

ACADÉMICO DE HONOR

Debido a esta trayectoria, el artista ha sido nombrado este año Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid.

El acto ha concluido con el descubrimiento de la placa que da nombre a la calle y la entrega de una distinción conmemorativa, en un homenaje marcado por el afecto hacia un artista que, en palabras del alcalde, "siempre estará presente entre todos los vallisoletanos".