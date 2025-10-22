Valladolid dedica nuevas calles a los protagonistas de la Controversia y a los Derechos Humanos en Las Delicias

Ubicadas en la Fase 2 de Cuarteles de Artillería recordarán a figuras históricas vinculadas al debate sobre la dignidad del ser humano

El Ayuntamiento de Valladolid denominará a varias vías públicas del barrio de Las Delicias con nombres relacionados con los protagonistas y valores de la Controversia de Valladolid en el marco del 475 aniversario de este acontecimiento histórico, tal y como avanzó en el mes de agosto el alcalde, Jesús Julio Carnero, con motivo de la presentación de actividades conmemorativas de esta efeméride.

Cabe recordar que la citada Controversia de Valladolid situó a la ciudad en el centro del primer debate documentado sobre la dignidad del ser humano, en el que se defendieron derechos que hoy se consideran universales e inherentes a todos los seres humanos, según han destacado fuentes municipales a través de un comunuicado recogido por Europa Press.

Estas nuevas vías se ubicarán en la Fase 2 de 'Cuarteles de Artillería', y su denominación rendirá homenaje a figuras clave del pensamiento humanista, como Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y a la figura singular de Francisco Tenamaztle, uno de los líderes indígenas que vinieron a la Corte a defender sus derechos y los de sus pueblos, que fue defendido ante el Consejo de Indias por Bartolomé de las Casas y que murió en nuestra ciudad.

Asimismo, el espacio central delimitado por estas calles llevará el nombre de Plaza de la Dignidad Humana, en alusión al principio que inspiró aquel debate teológico- jurídico celebrado en Valladolid en 1550 entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda.

Además, se prolongará la calle Fray Bartolomé de las Casas hasta su encuentro con la calle Arca Real, reforzando la conexión simbólica entre el pasado y el presente de los derechos humanos.

El anuncio de la nueva denominación de estas calles se enmarca en la programación del 475 aniversario de la Controversia, impulsada por el Ayuntamiento junto a otras instituciones, y coincide con la celebración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que dedicará el ciclo 'Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid' a analizar la representación cinematográfica de aquel histórico enfrentamiento de ideas.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha señalado que la capital vallisoletana fue el escenario del "primer debate" sobre la dignidad del ser humano y los derechos de los pueblos, por lo que "incorporar esa memoria al callejero es una forma de proyectar su historia hacia el futuro y de reafirmar su compromiso con los derechos humanos".