Valladolid expresa su compromiso contra la pena de muerte con el acto 'Ciudades por la Vida'

La concejal de Juventud, Carolina del Bosque, junto a Javier Enjuto, de Amnistía Internacional. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha expresado su compromiso contra la pena de muerte con el acto conmemorativo de 'Ciudades por la Vida', una iniciativa internacional promovida por la Comunidad de San Egidio que cada 30 de noviembre recuerda la primera abolición de la pena capital, ocurrida en 1786 en el Gran Ducado de Toscana.

Dado que este año la fecha coincidía en domingo, la celebración se ha trasladado a este lunes con este acto, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid.

Así, Valladolid se suma a las más de 2.000 ciudades de todo el mundo que participan en esta red global de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Desde que en mayo de 2018 el Pleno municipal aprobara por unanimidad su adhesión, la ciudad reafirma anualmente su posición firme frente a la aplicación de la pena de muerte.

Durante el acto, se ha recordado que esta práctica constituye un "castigo inhumano e innecesario" y una vulneración directa del derecho fundamental a la vida y de la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, tal y como reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española.

Además, se ha subrayado también que numerosos países continúan aplicándola, en muchos casos para reprimir disidencias políticas o castigar a minorías perseguidas, lo que evidencia su uso discriminatorio e injusto.

INJUSTICIA

La concejal de Juventud, Carolina del Bosque, ha recordado que la pena de muerte no es un acto de justicia, sino "un retroceso en la evolución humana", y que el Estado no puede convertirse en dueño de la vida y la muerte de las personas, pues ello genera una espiral de violencia y no garantiza la reparación de los daños cometidos.

Además, se ha insistido en una de las razones más poderosas para su abolición como es la posibilidad real de ejecutar a un inocente, un "error irreversible".

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado el papel del Observatorio Municipal de Derechos Humanos, creado en octubre de 2018 como espacio estable de estudio, divulgación y promoción de estos derechos en el ámbito local, y como instrumento clave para impulsar políticas públicas que refuercen su protección. Como símbolo de esta jornada, la Cúpula del Milenio permanecerá iluminada de color amarillo durante la noche del 30 de noviembre.

Asimismo, en el marco de este acto, se ha procedido a la lectura del manifiesto contra la pena de muerte a cargo de Javier Enjuto, miembro del grupo de Valladolid de Amnistía Internacional. Con este acto, el Ayuntamiento de Valladolid manifiesta nuevamente su oposición absoluta a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, y reafirma su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la dignidad y la vida.