Valladolid lanza una nueva campaña del 'Bono Mercado' a la que se suman los de La Rondilla y La Marquesina

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha el próximo lunes una nueva campaña del 'Bono Mercado', iniciativa que se implantó por primera vez la pasada primavera con "gran éxito" tanto entre los industriales como entre los consumidores, lo que ha motivado que en esta nueva edición se sumen puestos de los mercados de La Rondilla y La Marquesina para ofrecer estos descuestos de cinco euros para descontar en compras de valor igual o superior a 15 euros

El fin primordial es revitalizar las compras en los mercados municipales de Valladolid, dinamizadores del comercio de proximidad y referentes de producto fresco y de calidad, y de alimentación saludable, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El funcionamiento de la campaña será similar al de los bonos de descuento habituales conocidos como 'Bono Próximo', si bien la campaña se iniciará este lunes, 10 de noviembre.

De igual forma, los bonos se distribuirán en diferentes lotes que se lanzarán los lunes 10, 17 y 24 de noviembre y para descargarse los bonos el usuario tendrá que seleccionar el mercado en el que va a utilizarse.

El bono solo podrá utilizarse en un puesto de dicho mercado (no es válido para servicios de hostelería) y los usuarios ya registrados en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es no necesitarán registrarse de nuevo para acceder a este nuevo tipo de bono.

Asimismo, cada usuario podrá obtener cuatro bonos de cinco euros para descontar durante toda la campaña, pero solo podrá conseguir dos como máximo en la misma semana.

Podrá utilizarse un bono de cinco euros para compras mayores o iguales a 15 euros o dos bonos de cinco euros para compras mayores o iguales a 30 euros.

Los bonos serán válidos a partir del día siguiente de su emisión durante cinco días, mientras que los bonos que no se utilicen serán relanzados con una fecha de caducidad nueva.

Las bases generales de la campaña, y la relación de los puestos participantes, pueden consultarse en www.valladolidcomercioproximo.es Esta campaña se divulgará a través de carteles, redes sociales, MUPIs y páginas web: www.valladolid.es, www.fecosva.com, www.avadeco.es y www.camaravalladolid.com. Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión.

MERCADOS PARTICIPANTES

En esta ocasión, además de los mercados del Val, El Campillo y Las Delicias, que ya participaron en la edición anterior, se unen puestos del Mercado de La Rondilla, que desde septiembre pasado se encuentra abierto al público tras su completa renovación, así como de la Marquesina, dado que ya se ha resuelto definitivamente la adjudicación de los puestos.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha puesto de manifiesto los beneficios que esta iniciativa tiene tanto para los industriales, poniendo a su disposición nuevas herramientas de promoción comercial y de fidelización y captación de clientes, como para los ciudadanos.

El lanzamiento de esta nueva edición de bonos coincide con la puesta en marcha de una nueva campaña de comunicación para los mercados municipales.

Bajo el lema 'Mercados más vivos' se ha puesto en valor los mercados como lugar de encuentro, ocio y socialización, que no son solo un lugar donde hacer la compra sino también un espacio que alberga otro tipo de eventos, actividades y servicios.

El enfoque creativo de la campaña está alineado con la estrategia de comunicación 'Mercados de Valladolid, más nuestros', que fue presentada el pasado mes de marzo y se desarrolla en torno a diversos elementos que aluden a muy diversas actividades que pueden disfrutarse en el mercado: degustaciones y demostraciones de cocina en vivo, conciertos, exposiciones, cuentacuentos y talleres para niños, actividades y charlas de vida saludable, así como concursos, sorteos y promociones.