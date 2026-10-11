Valladolid ofrece una visita teatralizada y una guiada 16 y 17 de octubre por los espacios vinculados a Santa Teresa

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se suma un año más a la celebración de Santa Teresa, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y ofrecerá dos actividades gratuitas para acercar al público la historia y el patrimonio vinculados a la Santa abulense los próximos días 16 y 17 de octubre.

La primera propuesta será la visita teatralizada 'La hermana Teresa en Valladolid', que se celebrará el 16 de octubre, en dos pases, a las 12:00 y 17:00 horas, con un máximo de 35 plazas por pase y tendrá como punto de encuentro la fuente de la Plaza de Zorrilla.

Esta visita permitirá descubrir, a través de la interpretación y la narración, la presencia de Santa Teresa en Valladolid.

El 17 de octubre será el turno de la visita guiada 'Ruta de Santa Teresa en Valladolid', también con dos pases a las 12:00 y 17:00 horas y un máximo de 35 plazas en cada uno.

El punto de encuentro será la Plaza de Santa Ana, desde donde comenzará un recorrido por los espacios de la ciudad relacionados con la estancia y la trayectoria de Santa Teresa de Jesús.

Ambas actividades serán gratuitas y las plazas podrán reservarse desde hoy, con un máximo de dos plazas por persona, tanto por teléfono como de forma presencial en las Oficinas de Turismo de Valladolid.

Con esta programación, Valladolid pone en valor su patrimonio teresiano y su vinculación con una de las figuras más relevantes de la historia religiosa y cultural de España, invitando a vallisoletanos y visitantes a conocer la ciudad a través de las huellas que Santa Teresa dejó durante su estancia.