Valladolid premia a los mejores videojuegos 'indies' en su apuesta por esta industria como "pilar"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, conversa con dos de los premiados en los Pucela Game Awards. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, ha acogido este martes la entrega de los premios de videojuegos 'Pucela Game Awards' que ha reconocido los mejores trabajos de estudios 'indies', en un sector innovador que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, plantea que sea "el tercer pilar" de la economía vallisoletana.

El regidor vallisoletano ha presidido la entrega de premios, a la que han asistido gran parte de los finalistas, creadores y profesionales del sector, además del responsable de Emprendimiento y Talento del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL), Ernesto Pascual; el secretario general de la Universidad Europea Miguel de Carvantes, Juan Casado; las concejales delegadas especiales de Modernización Administrativa y Juventud, Silvia Tomillo y Carolina del Bosque; representantes de Iberaval, del 'Jap' de Salamanca y de asociaciones del sector como VAGDA (Asociación Vallisoletana del videojuego).

El alcalde ha felicitado a los premiados y ha ensalzado el "talento" de los cinco ganadores de los premios, varios de ellos vallisoletanos, por lo que también ha insistido en el talento de los jóvenes locales y su decisión de "quedarse" en Valladolid y dinamizar y poner en marcha proyectos.

El alcalde del PP ha recordado que en el actual mandato el equipo de Gobierno arrancó con la responsabilidad de "seguir avanzando" en los pilares de la economía de Valladolid y ha recordado que, al igual que "hunde sus raíces en lo rural, en el agro" y que en los años 60 del pasado siglo fue abanderada del desarrollo industrial con la automoción, "bien está que demos una vuelta de tuerca y abanderemos las nuevas tecnologías".

Así, se ha apostado por el sector del videojuego como "tercer pilar" de la industria local y dentro de ese trabajo ha apuntado que en el primer semestre del año próximo se pondrá en marcha el laboratorio de contenidos digitales, Lab Tech 1094, que en colaboración con la Junta de Castilla y León permitirá avanzar en este ámbito y que pretende ser "referencia en el noroccidente español".

Los premios Pucela Game Awards contaron con 82 candidaturas presentadas, de las que se seleccionaron 15 finalistas, a razón de tres categorías para las que se entregará un premio al ganador de 5.000 euros.

GANADORES

El Mejor juego indie para PC/consola ha sido Renato Meyer Guardia, de Las Palmas, por 'En Silencio', un videojuego para PC disponible desde 2024 que, según la organización, "recupera la visión periférica estratégicamente por turnos, para que el usuario descubra dónde está y el crimen que ha cometido".

El Mejor juego indie de realidad virtual (VR) ha sido para Jorge Gutiérrez, del estudio 'Bowl of Tentacles', empresario valenciano afincado en Valladolid y que desarrolla su trabajo en el 'coworking' de Ideva, por el juego 'Shadows on the Walls', de terror narrativo ambientado en el Londres de 1900, para los dispositivos Meta Quest 3, Play Station VR y PCVR.

"El jugador encarna a un vigilante nocturno atrapado en el Palacio de Cristal tras la llegada de un lote maldito de la Universidad de Miskatonic. A medida que la entidad conocida como el Cazador de la Oscuridad se libera, el jugador explora distintas salas, egipcia, medieval y maya, resuelve puzles y descubre rituales ocultos de horror inspirados en Lovecraft", explica la organización.

En Mejor dirección de arte el premiado ha sido Arturo Martín, de Quickfire Games, de Sevilla, por 'Prelude Dark Pain', videojuego RPG (juego de rol en primera persona) táctico para PC y consolas, inspirado en "grandes clásicos" como Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre. Su fecha de lanzamiento será el 7 de abril de 2026.

El Mejor indie narrativo ha sido para el vallisoletano Sergio Escanciano, de Tenebris Studio, con Prismania, videojuego de puzles surrealistas, con un argumento visual pero "intenso", para PC, PS5, Xbox y Switch 2.

El Mejor juego indie de 2025 en los Pucela Game Awards ha sido para David Lorenzo, de Daloar Studio, de Valladolid, por 'The Occultist', videojuego que se desarrolla desde hace unos años por parte de esta compañía de la ciudad y que ya tiene fecha de lanzamiento para PC, Play Station 5 y Xbox Series X: el 12 de marzo de 2026.

El jugador se pone en la piel de Alan Rebels, un investigador paranormal que viaja a una isla británica abandonada tras la desaparición de su padre y debe explorarla, "enfrentarse a lo sobrenatural y desvelar antiguos rituales ocultos".

Como ha explicado Lorenzo, el juego, en el que trabaja un equipo de más de 30 personas de los cuales la mitad son vallisoletanos, se encuentra ya en la fase de corrección de errores, "puliendo detalles" antes de tener las primeras copias físicas.

La entrega de premios ha estado conducida por la periodista de Atresmedia Silvia González y el youtuber 'Melenitas Rev' y ha contado con la voz de la cantante y compositora, asentada en Valladolid, Rocío Torío, que ha cantado un tema que ha hecho para poner voz al trabajo de la Agencia de Innovación y la canción de Rosalía 'Shakura', con la que accedió a la fase final del programa televisivo 'La Voz'.

TECH LAB 1094

Tanto finalistas como ganadores optarán a un accésit especial para disfrutar de una plaza gratuita durante un año en el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, Tech Lab 1094.

El Laboratorio, según han explicado fuentes municipales, ofrecerá un equipamiento de alto rendimiento que estará a disposición de emprendedores del sector digital y de los videojuegos, para que accedan a tecnología avanzada en un espacio de formación, incubación y aceleración de proyectos para estudios independientes y start-ups.