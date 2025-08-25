Valladolid reduce su deuda municipal a 700 euros por habitante en 2024, 54 euros menos que en 2022

Además, el resultado económico patrimonial asciende a un valor de 17,8 millones de euros

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Valladolid, celebrada este lunes, ha informado sobre la Cuenta General del ejercicio de 2024 en la que la deuda ha descendido hasta los 700,87 euros por los 754,89 euros por habitante en 2022 y 734,14 euros, en 2023.

Unos datos que, además, se ponen en relación con lo que dedica el Ayuntamiento a cada vecino, que ha pasado de 1.129,32 euros por habitante en 2022, a 1.150,25 euros en 2023 y a 1.182,37 euros por habitante en 2024, es decir "se ha incrementado más el importe" de lo que el Consistorio proporciona, que el de lo que recibe".

"Es un dato muy positivo porque supone una menor carga en costes financieros", ha señalado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

Asimismo, Blanco ha valorado que el resultado económico patrimonial ha pasado de un valor negativo de 20.780.631,00 euros en 2022, a ser positivo en 2.478.820,71 euros en 2023 y a ascender a 17.802.601,36 euros en 2024, además de que el patrimonio neto del Ayuntamiento ha mejorado con 821.599.151,30 euros en 2022, 843.125.543,51 en 2023 y 852.988.907,29 euros en 2024.

De esta manera, también se ha señalado que las cuentas de pérdidas y ganancias de todas las entidades del sector público han terminado en positivo en 2024.

VALORACIÓN

Como consecuencia de todos estos datos, la valoración del equipo de Gobierno de las cuentas correspondientes a 2024 es de "satisfacción, por la evidente mejora de los indicadores económicos".

Así, una vez informado por la Comisión Especial de cuentas, el expediente de la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2024, será sometido al trámite de exposición al público como paso previo a su aprobación en el Pleno municipal.