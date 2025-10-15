Valladolid refuerza su apoyo al talento local con una nueva convocatoria de residencias en Galerías VA

La Fundación Municipal de Cultura refuerza su apoyo al talento local con una nueva convocatoria de residencias en Galerías VA - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 12:43

El centro de iniciativas creativas acogerá seis estancias anuales y cuatro de cuatro meses de duración.

   VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El espacio de creación Galerías VA - Fundación Municipal de Cultura, ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez, lanza una nueva convocatoria para la selección de artistas y creadores residentes, que podrán desarrollar sus proyectos en los estudios de este centro.

   En total, se seleccionarán seis propuestas para las residencias anuales y cuatro para estancias cuatrimestrales, en dos periodos de enero a abril y de septiembre a diciembre, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Los residentes tendrán a su disposición un estudio de 25 metros cuadrados y completamente amueblado al que podrán acceder los días hábiles de 8.00 a 22.00 horas, sin ningún tipo de coste por su uso.

   Además, gracias al proyecto CreArt - Red de Ciudades Europeas por la Creación Artística, los residentes recibirán una ayuda económica de 1.500 euros, en el caso de las estancias anuales, y de 500 euros en las cuatrimestrales, para el desarrollo de su propuesta.

   A cambio, los residentes realizarán iniciativas y actividades de retorno para la comunidad. La convocatoria de Galerías VA está dirigida a personas físicas, empresas, colectivos y asociaciones con domicilio fiscal en la ciudad de Valladolid, para proyectos cuyo fin sea el desarrollo de una industria creativa, de un proyecto artístico o de iniciativas participativas y abiertas a la comunidad.

   Con esta iniciativa, la Fundación Municipal de Cultura busca dinamizar el centro de la ciudad a través de un punto de encuentro para la producción creativa y la actividad cultural, por un lado, y, por otro, apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos creativos e innovadores impulsados por el talento local.

SOLICITUDES

   Las solicitudes para disfrutar de un periodo de residencia en Galerías VA deben presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid o por cualquier otro medio recogido en la convocatoria hasta las 23.59 horas del 13 de noviembre para las residencias anuales y las cuatrimestrales del primer periodo (de enero a abril).

   Para las residencias de cuatro meses en el periodo de septiembre a diciembre, las solicitudes podrán presentarse desde su publicación y hasta las 23.59 horas del 30 de mayo de 2026.

   Las bases completas y los anexos están disponibles en el Tablón Oficial de Anuncios del Ayuntamiento de Valladolid - Ayudas y Subvenciones (www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/bases-convocatoria-publica-seleccion-residentes-gale-129e0b).

