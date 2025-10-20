Valladolid renueva el servicio de limpieza con tres camiones eléctricos financiados por fondos europeos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local de octubre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes varias actuaciones destinadas a reforzar la red municipal de Centros de Vida Activa (CVA), con una inversión superior a los 3,3 millones de euros, y a la renovación de los servicios de limpieza y gestión de residuos, con una inversión de más de 800.000 euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

En este marco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha incidido en que estas iniciativas influyen "de forma directa" a la vida de las personas mayores, a la "posibilidad" de participación de los vecinos en las actividades de la capital y a la "mejora" en el sistema de limpieza de la ciudad.

En concreto, la Junta de Gobierno ha aceptado una subvención valorada en 811.056 euros, con cargo a los fondos Next Generation EU, que permitirá dotar al Consistorio de tres camiones eléctricos con contenedores para las distintas fracciones de residuos, además de sus puntos de recarga.

En esta iniciativa, tanto la adquisición de los vehículos como la instalación de los puntos de recarga se hará por parte de la Junta de Castilla y León.

Estos vehículos funcionarán como puntos limpios móviles y sustituirán a los actuales camiones de combustible, que, según el Consistorio, "se encuentran al final de su vida útil". La ayuda permitirá mantener el servicio en los 48 puntos de la ciudad donde opera de lunes a sábado.

Con esta actuación, el alcalde ha señalado que el Gobierno local ha renovado un total de 16 maquinarias en lo que va de mandato y tienen previsto aumentar 14 más.

CENTROS DE VIDA ACTIVA

Por otro lado, el Consistorio ha dado luz verde a la rehabilitación integral del edificio de la antigua Escuela de Arte de la calle Leopoldo Cano, que se convertirá en el nuevo CVA Zona Centro; la ampliación del CVA Arca Real y la sustitución de la cubierta del CVA Zona Este.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de rehabilitación energética y reforma del edificio de la antigua Escuela de Arte, en la calle Leopoldo Cano 20, por un importe de 2,68 millones de euros, con mejoras valoradas en 152.038 euros.

El inmueble, cedido por la Junta de Castilla y León, se transformará en un Centro de Vida Activa, Servicio de Estancias Diurnas y CEAS Zona Centro, destinado a "promover el envejecimiento activo y el acompañamiento social de las personas mayores del casco urbano".

Las obras, que comenzarán en diciembre de 2025, se desarrollarán en dos fases y contemplará la creación de unidades de atención social, estancias diurnas para 30 personas, aulas, talleres y espacios multiusos, además de mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y eliminación de barreras arquitectónicas. El centro entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2027, una vez finalizada la primera fase.

AMPLIACIÓN DEL CVA ARCA REAL

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de las obras de ampliación del CVA Arca Real por 426.067 euros.

El proyecto contempla la adecuación de un local anexo al actual centro, situado en la calle Arca Real número 42, con una superficie aproximada de 474 metros cuadrados, para la creación de tres nuevas aulas, un almacén, aseos adaptados y un nuevo distribuidor. Los trabajos se desarrollarán entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Por su parte, el CVA Zona Este, ubicado en la plaza del Biólogo José Antonio Valverde, contará con una nueva cubierta metálica a cuatro aguas. La actuación, por 256.631 euros, tiene como objetivo resolver los problemas de filtraciones detectados desde 2019.

El proyecto afectará a una superficie de unos 1.120 metros cuadrados y se ejecutará entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

En este marco, Carnero ha afirmado que estas iniciativas suponen "un paso más" en el "compromiso" del Consistorio con el crecimiento activo y sus valores con el objetivo de transmitir "una mayor cohesión y una mejor calidad de vida de las personas mayores".

CENTRO CÍVICO ZONA ESTE

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado el inicio de la contratación para la sustitución de la cubierta y renovación de los equipos de climatización del Centro Cívico Zona Este, en el barrio de Pajarillos, por un importe de 713.224 euros.

La intervención, prevista entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, permitirá solventar los problemas estructurales derivados de la cubierta original, "garantizar" la estanqueidad del edificio y se contempla la sustitución de las cuatro unidades de climatización.