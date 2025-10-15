Valladolid reunirá en octubre de 2026 a representantes de las principales cámaras de comercio de Iberoamérica - CÁMARA DE VALLADOLID

La 54 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio reunirá a 250 líderes empresariales y representantes

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Valladolid será la sede de la 54 Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2026, tal como se ha ratificado durante la reciente celebración de la última asamblea en Gran Canaria.

Este encuentro reunirá en la capital vallisoletana a más de 250 líderes empresariales y representantes de las principales cámaras de comercio de Iberoamérica y se enmarcará en las acciones previstas a lo largo del próximo año con motivo de la celebración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Valladolid.

La celebración de esta asamblea en España refuerza la posición de la capital del Pisuerga como un referente en materia de cooperación empresarial, internacionalización e impulso al tejido económico, según ha destacado la entidad cameral vallisoletana en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la Cámara de Valladolid acogerá a autoridades, empresarios, presidentes de cámaras de comercio y representantes institucionales de toda Iberoamérica y aunque aún se desconoce la agenda al completo, el programa incluirá conferencias, paneles y encuentros bilaterales centrados en temas de interés estratégico para el tejido empresarial global, como la transformación económica, la digitalización, la sostenibilidad, el comercio internacional y el papel de las cámaras de comercio en el desarrollo económico y social.

Asimismo, se prevé reforzar el impulso a las relaciones comerciales con África, a través de la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio (AFRICO), con el objetivo de potenciar iniciativas que faciliten la inversión, promuevan la internacionalización de empresas y mejoren el entorno regulatorio para el comercio transcontinental con el continente vecino.

El presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Caramanzana, ha asegurado que para Valladolid la celebración de este evento supone una "oportunidad relevante" de proyección internacional y de dinamización económica.

"La llegada de delegaciones de numerosos países contribuirá a difundir la imagen de la provincia como destino empresarial, turístico y cultural, además de poner en valor su capacidad organizativa e institucional", ha subrayado.