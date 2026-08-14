Valladolid supera el umbral de información por ozono y mantiene activada la situación 2 de aviso por contaminación

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de medición de Paseo del Cauce, en Valladolid, ha registrado este viernes una concentración de ozono de 189 microgramos por metro cúbico como promedio horario, por encima del umbral de información a la población, establecido en 180 microgramos, según ha informado el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La superación se ha registrado a las 13.00 horas, hora solar, en una de las estaciones de la Red de Control de Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León integrada en la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA).

El umbral de información por ozono está fijado en 180 microgramos por metro cúbico durante una hora, de acuerdo con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

La superación de este valor ha motivado la emisión de un mensaje de información a la población.

Asimismo, esta situación supone la activación de la 'Situación 2, Aviso' prevista en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano de Valladolid, una fase que ya se encontraba activada desde este jueves, 13 de agosto.

La previsión del episodio y las recomendaciones dirigidas a los grupos de riesgo, personas sensibles y población general se mantienen en los mismos términos que los comunicados con la activación de la Situación 2.

La evolución de la calidad del aire puede consultarse a través de la página web del Ayuntamiento de Valladolid y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.