Vallanoche y Vallatarde impulsan la inclusión en su programa a través de un proyecto junto a Aspaym

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de Vallanoche y Vallatarde impulsará la inclusión a través de un proyecto "novedoso", que financia el Ayuntamiento y que desarrollará Aspaym Castilla y León, que contará con asesoramiento técnico especializado.

Así lo ha señalado la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, que ha presentado, junto con la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Aspaym Castilla y León Juventud, Lucía Puerta García, y el coordinador de los programas, Alfonso Martín, la nueva programación de otoño que volverá a llenar la ciudad "de propuestas deportivas, creativas y culturales dirigidas a los jóvenes".

"En esta edición, la Asociación Aspaym Castilla y León Juventud desarrollará el novedoso proyecto 'Un puente hacia la inclusión', cofinanciado por el Ayuntamiento. A través de un asesoramiento técnico especializado y de un servicio de asistencia personal durante las actividades, se trabajará para hacer accesible la programación juvenil, garantizando su carácter inclusivo. Con ello, se impulsa un nuevo reto para la política de juventud en Valladolid: asegurar la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas jóvenes sin barreras", ha detallado Del Bosque en declaraciones recogidas en un comunicado.

La programación se desarrollará entre el 3 de octubre y el 20 de diciembre, con actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de 11 a 14 años en Vallatarde y de 14 a 30 años en Vallanoche.

En lo que va de 2025, más de 18.300 participantes han disfrutado de estos programas que consolidan a Valladolid como referente nacional en ocio juvenil alternativo.

El programa arranca este viernes, 3 de octubre, con una sesión de running de la mano de Be Your Best. El sábado 4, tendrá lugar en la Plaza de Portugalete un espectáculo de danzas urbanas a cargo del colectivo Fresas con Nata.

En el ámbito deportivo, se incorporan novedades como la escalada en Boulder en Gekoaventura, el Touch con el club deportivo Alligators o la cama elástica con el Club Trampolín Arroyo, que se suman a disciplinas ya habituales como jugger, skate, esgrima con sable láser, basket 3x3, aquazumba o el torneo de fútbol sala, que amplía su calendario a seis jornadas. Estas actividades cuentan con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes, los Centros Cívicos y la Universidad de Valladolid.

En el área creativa, los talleres 'Hazlo tú mismo' proponen novedades como la Fluor Party en colaboración con Espacio Tesela, el taller de títeres de gomaespuma con El Silo o las actividades de mitología con la Generación del 23. A ellos se suman el innovador taller de sensibilización digital 'Pausa y reconecta' y un taller de teatro orientado a la creación colectiva.

La vertiente cultural y lúdica incluye las rutas teatralizadas por la ciudad, los escape rooms y pixel games de The Key, experiencias en Action Paintball Aventura, la dinámica Exploradores del Fuego en el Parque de Bomberos, la Ruta de Patines, así como el esperado taller de DJ. El trimestre se cerrará con el recorrido en el Bus Turístico de las Luces de Navidad y talleres temáticos vinculados a estas fechas.

TALLERES GASTRONÓMICOS

Los talleres gastronómicos Vallachef mantienen su protagonismo, desarrollándose en la Escuela Internacional de Cocina y en centros culturales, con propuestas como ramen exprés, pretzels divertidos, wraps de autor, tacos dulces y salados, cocina mexicana y menús navideños.

Con esta edición, el Ayuntamiento de Valladolid, y Vallanoche y Vallatarde "reafirman su compromiso con un ocio alternativo, saludable, creativo e inclusivo, ofreciendo a la juventud vallisoletana espacios de encuentro y participación".

Las actividades son gratuitas y con plazas limitadas, por lo que se recomienda inscripción previa en www.vallanoche.es.