Del Valle augura que Izquierda Española va a ser "la gran sorpresa" y vaticina "un gran resultado"

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Izquierda Española y cabeza de lista para las europeas, Guillermo del Valle, ha augurado este martes que su partido político va a ser "la gran sorpresa indudablemente" en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y se ha mostrado convencido de que van a conseguir "un gran resultado" que ha situado en "la posibilidad cierta de obtener representación".

Del Valle ha asegurado que los datos tracking electorales sitúan a Izquierda Española en una "tendencia alcista sostenida" fruto de una campaña electoral "humilde" en la que, según ha lamentado también, se les está "intentado cerrar el paso por unos y por otros".

"No nos lo han puesto fácil en esta campaña", ha reconocido Guillermo del Valle que ha tirado de ironía para secundar a su compañera y actual eurodiputada, Soraya Rodríguez, y afirmar que el hecho de que el CIS de Tezanos no haya preguntado por esta opción política "es una buena señal" y una evidencia de que "algunos" intentan "sacarles de la ecuación".

Guillermo del Valle se ha mostrado convencido de que, "a pesar de eso, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo", en alusión a la "opción igualitaria y coherente" que representa Izquierda Española. "No hay mejor impulso que la convicción de la gente, las ideas y defender lo que uno cree y por eso estoy convencido que vamos a llegar a muchos ciudadanos españoles que estaban deseando poder votar esta opción", ha reiterado.

Del Valle ha realizado este vaticinio en un encuentro con los medios de comunicación este martes en Valladolid en el que ha estado acompañado por Soraya Rodríguez, Laura Montecino, Francisco Igea Arisqueta y Pedro García, miembros de la candidatura a las europeas.

Izquierda Española ha elegido la confluencia entre las calles Santiago, Montero Calvo y Zúñiga para situarse entre las sedes de campaña que tienen PP y Vox en la céntrica calle peatonal vallisoletana y explicar que el futuro de Europa tras las elecciones del día 9 "no puede ser el presente en Castilla y León", donde PP y Vox gobiernan en coalición.

"El Partido Popular y Vox tampoco se toman en serio España, ni se toman en serio la igualdad entre españoles", ha criticado Del Valle que se ha preguntado en tono retórico qué España defienden los dos partidos de derechas "cuando le ríen las gracias al neoliberalismo, al anarcocapitalismo del señor Milei y a unas tesis que son incompatibles con los intereses de los propios votantes del Partido Popular y Vox", en favor de una "patria vacía" y de "una patria repleta de privilegios".

Guillermo del Valle ha criticado también que el programa económico del PP está "al servicio de los poderosos", ya que plantea la liberalización del suelo y "alfombra roja para los fondos de inversión y para los fondos buitre", y ha advertido de un posible "Majestic 2.0", frente a Izquierda Española, "el único partido de izquierda española que defiende la igualdad en todos los sitios y sin exclusiones".

Asimismo, ha cargado contra las propuestas de los partidos de la "presunta izquierda" en una legislatura "en la que no se puede legislar" con un "Gobierno que no puede gobernar", en una crítica expresa a que no ha podido sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2024 ni políticas feministas como la abolición de la prostitución. "Nada de nada", ha lamentado Del Valle que ha ironizado sobre la "gran alegría" que ha supuesto la Ley de Amnistía, a la que se ha referido como "la ley de la impunidad".

"Esa ley no es de izquierdas. Algunos se han revuelto también con nosotros porque decimos que cualquier demócrata, que cualquier defensor del Estado de Derecho tiene que criticar la amnistía", ha explicado Del Valle que ha compartido con Soraya Rodríguez que la Ley de Amnistía es "un acto de corrupción política" porque "quiebra la igualdad".

En este sentido, la eurodiputada vallisoletana ha reivindicado que es posible votar una "candidatura progresista y de izquierdas" que defiende la nación española y el "valor fundamental de defender la igualdad de los ciudadanos españoles" y ha cargado especialmente contra "la deriva" que ha tomado el PSOE "reconvertido en partido sanchista" con un "muro sanchista ideológico" con el que no esté de acuerdo con él.

Rodríguez ha advertido también de las consecuencias de los "muros reales" que quiere construir la 'ultraderecha' y ha reivindicado el papel que juegan los demócratas y la democracia que surgió del Pacto de la Transición de 1978, "del que reniegan ahora con esta amnistía infame" que ha resumido en "impunidad por votos".

"Nos jugamos mucho", ha sentenciado finalmente Francisco Igea que ha advertido de que Europa no puede estar condicionada por el populismo de la 'extrema derecha'. "Nosotros sabemos bien lo que es eso, sabemos lo que significa en política social, sabemos lo que significa en política sanitaria, sabemos lo que significa en política cultural, en siembra de intolerancia que hemos estamos viviendo en nuestra Comunidad", ha sentenciado el también procurador por Valladolid en el Grupo Mixto.