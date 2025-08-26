Varios heridos tras caer un turismo desde una altura de siete metros en Beleña (Salamanca)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl.
Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 26 agosto 2025 9:37
@epcastillayleon

   SALAMANCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Varias personas han resultado heridas después de que un turismo se haya caído desde una altura de unos siete metros cuando circulaba por la N-630, a la altura del kilómetro 363.

   Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 8.26 horas y hasta allí se han desplazado Guardia Civil, Bomberos, había almenos una persona atrapada, y emergencias Santitarias-Sacyl que, entre otros medios, ha desplazado un helicóptero.

   De momento se desconoce la gravedad y el número de heridos.

Contador