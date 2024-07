Vázquez asegura que se están manteniendo las demoras "dentro de un límite razonable" en asistencia sanitaria este verano

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado que el verano está transcurriendo con "alguna contingencia" si bien se están manteniendo las demoras de atención "dentro de un límite razonable".

Así lo ha señalado durante su visita a las obras del nuevo centro de salud de la Magdalena en Valladolid, donde ha insistido en que se sigue cumpliendo en el 80 por ciento de los centros la demora media de 1,5 días, mientras que en el resto "hay cupos donde rondan los diez y otros los cinco días" de espera.

"Hemos abierto programas de consulta de rebosamiento, con las que los profesionales, de modo voluntario, pueden trabajar para que los usuarios no vean aumentada su demora", ha señalado el consejero que ha pedido a los ciudadanos que soliciten cita con su médico de cabecera a través de la app 'Sacyl Conecta' que "atiendan" al mensaje que aparece en ella al ingresar. "Hay muchos pacientes que solicitan cita con su médico y éste está de vacaciones y por eso las demoras son más largas de las que realmente son. Todo aquel que tenga necesidad de asistirse sanitariamente en un periodo lógico y razonable, y no se lo de la aplicación debe acudir a su centro de salud porque tenemos consultas de rebosamiento y otras extras que hemos puesto para poder atender a los usuarios en esa demora", ha añadido.

LISTAS DE ESPERA

Por otra parte, ha salido al paso de las acusaciones de "maquillaje" realizadas por las plataformas sanitarias sobre la última actualización de las listas de espera. "Me hace mucha gracia lo del maquillaje. Hay gente que no soporta que bajen las listas de espera, es absolutamente incomprensible. Han mejorado por el esfuerzo y el trabajo de los profesionales y realmente por mejoras organizativas. Yo entiendo y lamento que haya gente que no le guste y que hable de maquillaje. Es el bulo", ha zanjado.