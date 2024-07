Vázquez critica que el Ministerio "solo" haya aumentado en 16 las plazas MIR de las "1.000" solicitadas "en tres años"

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad haya aumentado "solo en 16" el número de plazas de médico interno residente (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria respecto a la convocatoria del 2024 de las "1.000" solicitadas "en tres años".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a las obras del nuevo centro de salud de la Magdalena en Valladolid y a pregunta de los medios sobre el objetivo de cubrir las 190 ofertadas en Castilla y León para Familia.

En este sentido, ha incidido en que desde la Junta pondrán a disposición del Sistema Sanitario toda su "capacidad docente". "Nos gustaría que nuestra capacidad docente fuera mayor, por eso le hemos pedido al Ministerio también, aparte de la eliminación de la nota de corte que llega dos años después y 400 plazas perdidas en estos dos años que se podían haber utilizado. Y también le hemos pedido al Ministerio que flexibilice los criterios de acreditación para poder poner a disposición del sistema público un mayor número de plazas de formación, sobre todo en el medio rural, algo muy importante para Castilla y León", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha ironizado, en que confía en que "algún año" les haga caso, como ha sido en la eliminación de la nota de corte, y se haga también con la flexibilización. "Se lo venimos pidiendo desde el año 2018", ha recordado para incidir en que solo se han aumentado en 16 las plazas en oferta "de las 1.000" que les han pedido. "Creo que ha perdido una buena ocasión de haberle metido el diente a los más de 2.600 plazas de déficit de medicina familiar y comunitaria que tenemos en este país y que verdaderamente supone el problema más grave que tiene la sanidad", ha apostillado.

En cuanto a Castilla y León, Vázquez ha asegurado que sacan "el cien por cien de las plazas" que tiene acreditada al entender que deben "poner todos los dispositivos en solución de la falta de médicos especialistas en Atención Primaria". "Siempre creemos que se van a cubrir las plazas, si no, no las sacaríamos. Creo que al eliminar la nota de corte facilita que gente que no se planteaba ir a ciertos sitios se lo pueda plantear", ha añadido.