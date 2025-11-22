Vázquez critica a PSOE y VOX por convertir el debate público en un "espectáculo donde el grito sustituye al trabajo"

Archivo - El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez - PPCYL - Archivo

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha criticado que PSOE y Vox se hayan empeñado en convertir el debate público en un "espectáculo donde el grito sustituye al trabajo".

De esta forma se ha expresado en relación con las visitas de diversos líderes de estos dos partidos a la Comunidad, que desembarcan en la ciudad del Tormes para hacer "exactamente lo que les une, generar confrontación", razón por la que ha advertido de que será una visita "carente de proyectos o planteamientos de futuro.

"No esperen propuestas. No esperen soluciones", ha sostenido Vázquez, quien ha señalado que "una vez más, sólo se escucharán críticas, discursos inflamados y, una vez más, ruido".

Vázquez también ha asegurado que PSOE y Vox en Castilla y León conforman una alianza "tan improbable como reveladora" y se trata, ha añadido, de dos partidos que dicen situarse en extremos opuestos, pero que "coinciden en lo fundamental, que es convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo".

Para el secretario autonómico 'popular', estos dos partidos "quieren hacer creer que esta tensión permanente es inevitable. Que la política del chillido es la única posible. Pero no es verdad".

Por esta razón, ha señalado que el PP defiende otra manera de hacer política que se centra en "servir a los ciudadanos, en gestionar y en ofrecer resultados", un punto en el que ha remarcado que los 'populares' prefieren "las nueces al ruido".