Vecinos contrarios a la instalación de plantas de biogás se concentran el próximo martes en Valladolid

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de más de una decena de pueblos de Castilla y León se manifestarán el próximo martes, 1 de octubre, a las 18.30 horas, en las puertas de la Feria de Valladolid, en la Avenida Ramón Pradera, para mostrar su rechazo a la instalación de macroplantas de biogás en sus términos municipales.

La movilización se celebrará coincidiendo con el Cuarto Salón del GAS Renovable, englobado en la feria de Bioenergía estos días en Valladolid, con el objetivo de que todas las empresas que están proyectando estos modelos de macroplantas de biogás sean conscientes de que les van a tener en contra y de que van a pelear para que no se implanten.

"Una vez más, dejamos constancia de que no estamos en contra de la producción de gas utilizando restos orgánicos. Por eso decimos: renovables sí, pero no así", explican los convocantes, que, a través de un comunicado recogido por Europa Press, añaden que están en contra de un modelo impuesto y en el que únicamente se tiene en cuenta la rentabilidad económica, cuando en realidad de lo que están hablando es de "enriquecerse aún más unos pocos a costa de perjudicar a la mayoría".

Añaden que las empresas gasistas repiten, hasta la saciedad, que lo que ofertan es progreso, tratando a los habitantes de los pueblos donde quieren implantarlas "poco menos que de cavernícolas". "¿Entenderán ellos que es progreso el tránsito permanente de camiones por nuestras carreteras y caminos?, con el deterioro que supone de nuestras ya precarias infraestructuras, los peligros que conllevan, las molestias por olores y mosquitos, la degradación del paisaje y los ecosistemas", preguntan.

Por ello, advierten de que si ese es el progreso, no lo quieren. "Los desechos obtenidos de la fermentación van a contener una diversidad de productos químicos y bioquímicos, procedentes de los residuos gestionados, tales como metales pesados, disolventes, restos de antibióticos o pesticidas. Y no es menor el contenido en nitratos de esa fracción, que incluso han hecho que muchos acuíferos no sirvan ya para el abastecimiento urbano, concluyen.