Los vecinos de Las Delicias se movilizan este viernes por la reapertura del centro de especialidades

Convocatoria de la manifestación por la reapertura del centro de especialidades de Las Delicias. - PLATAFORMA EN DEFENSA DE SANIDAD PÚBLICA

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Delicias-Millán Santos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y la agrupación Parados y Pensionistas en Movimiento se movilizarán este viernes con el objetivo de exigir la reapertura del Centro de Especialidades y la creación un nuevo Centro de Salud, puesto que la infraestructura actual resulta insuficiente para la zona.

La manifestación se desarrollará este viernes a las 19.00 horas en la Plaza del Carmen y el recorrido concluirá frente al Centro de Especialidades Delicias.

Esta movilización se enmarca en las concentraciones periódicas que tienen lugar cada segundo viernes de cada mes, según ha informado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Las plataformas convocantes denuncian que el cierre del centro "ha provocado miles de derivaciones" a otras instalaciones sanitarias y señalan que este hecho "agrava las listas de espera" además de "aumentar la sobrecarga" de los profesionales.

Las organizaciones afirman que el mantenimiento del cierre es "insostenible" y añaden que esta situación "no solo perjudica a los pacientes" por los problemas de movilidad sino que también "provoca una saturación general" en el sistema.

Los vecinos reclaman un compromiso firme para la construcción de un nuevo Centro de Salud debido a que el crecimiento urbanístico del barrio con miles de nuevas viviendas ha agravado la situación de los centros de salud actuales.

La plataforma asegura que estará muy vigilante ante la promesa electoral de un nuevo centro sanitario y advierte que, si dicha promesa "no viene acompañada de hechos, acabarán respondiendo".

Finalmente, sostienen que es "intolerable el destino de recursos a la guerra mientras la sanidad pública se debilita" y por ello los convocantes animan a la participación porque en Las Delicias "no se van a parar ni a callar".