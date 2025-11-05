Vecinos de la Zona Centro de Valladolid exigen nueva ordenanza por la 'invasión' de terrazas

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Valladolid han reclamado al Ayuntamiento una nueva ordenanza de manera urgente para "controlar y racionalizar la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública" y "limitar" el "negativo efecto" que consideran que causan en calles y plazas donde están instaladas.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación vecinal piden que una nueva ordenanza "regule de una vez" la gestión de las terrazas y limite "su negativo efecto en las calles y plazas donde estas se instalan" al tiempo que esperan que "sirva como herramienta para conciliar el uso y disfrute del espacio público con el derecho al descanso de todos los vecinos".

La asociación considera que la situación actual es de "sobreocupación" del espacio público y además apuntan que en los últimos años "lejos de verse reducida" su presencia "se ha agravado, debido en parte a la inacción del Ayuntamiento sobre este tema".

"Son desgraciadamente ya demasiados y abundantes los casos de invasión de la vía pública por las terrazas, que ponen en peligro el normal acceso y tránsito de los ciudadanos por la zona centro de nuestra ciudad", han explicado en el comunicado, en el que mencionan también las "graves molestias en cuanto a ruidos que generan gran parte de estos establecimientos incidiendo muy negativamente en el descanso y salud de los vecinos".

De hecho, apostillan que el centro de Valladolid se encuentra "invadido por terrazas que no respetan las distancias de acceso a portales, limitan el tránsito de las personas poniendo en riesgo su seguridad e impidiendo además el acceso a los servicios de emergencias a los edificios".

Muchas de ellas, relatan, "instalan estructuras fijas muchas veces de nula compatibilidad urbanística con el entorno histórico donde se instalan, convirtiendo las aceras y plazas en auténticos locales de ocio al aire libre sin ninguna regulación en cuanto al ruido generado".

Otras, continúan, "utilizan las plazas y calles como almacén permanente para su mobiliario".

La asociación defiende que no están ni nunca han estado "en contra de la hostelería", la que consideran que "forma parte esencial del capital humano y social de nuestra ciudad", pero apoyan una hostelería "responsable y en equilibrio con los vecinos".

Por ello justifican que no entienden ni admiten "que se permita el actual abuso y descontrol que existe en la gestión de las terrazas en el centro de Valladolid".