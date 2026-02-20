Veinte familias zamoranas confirman su participación en una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz'

Presentación del programa "Vacaciones en paz" en la sede de Caja Rural de Zamora - EUROPA PRESS
ZAMORA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un total de veinte familias zamoranas ha confirmado ya su participación en una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz', que hace que niños saharauis puedan pasar el verano en la provincia mejorando así su calidad de vida.
El programa permite que los niños reciban durante unos meses atención sanitaria adecuada, alimentación saludable y la experiencia de vivir con familias de acogida en un entorno seguro como es la provincia de Zamora.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora. La representante de la Fundación, Laura Huertos, ha subrayado que "las familias reciben mucho más de lo que se pueden imaginar" al tener en casa a uno de estos menores durante los meses de verano.
Por su parte, Auxi Fernández, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, ha asegurado que "nos guste o no, vamos hacia una sociedad mestiza" y ha añadido que "este programa enriquece mucho y cada vez une a más gente, encontrando a personas de culturas diferentes".
La presidenta de la Asociación Zamora con el Sáhara, Inés Prieto, se ha mostrado confiada en que la nueva edición sea de nuevo un éxito y ha animado a las familias que tengan dudas a que se informen y se participen.
La asociación confía en sumar, durante las próximas semanas, al menos a cinco familias más para garantizar que el mayor número posible de niños puedan pasar el verano en la provincia. El programa, han destacado las mismas fuentes, se celebra desde hace 25 años.