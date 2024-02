Venganzas danesas y un corto nominado al Oscar se dan cita en la quinta jornada de la Secime

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Emiliano Allende acogerá mañana, a las 20.15 horas, la proyección de La tierra prometida (The Bastard), de Nikolaj Arcel, una historia de venganza ambientada en la Dinamarca del siglo XVIII, estrenada en el Festival de Venecia y ganadora de tres Premios del Cine Europeo, entre ellos, el de mejor actor para su protagonista, Mads Mikkelsen.

De "impecable" factura técnica y con una "detallista" reconstrucción de la época, este largometraje del ciclo Cosecha Dorada vendrá precedido de los cortos del Certamen Nacional Crías, de Jiajie Yu _nominado al Goya en 2022 por Xaval_ y Aitor Urbaneja, que tendrá su estreno en la cita medinense, y Cuentas divinas, dirigido por Eulàlia Ramon y aspirante al 'cabezón' de su categoría en la última edición de los premios de la Academia.

Mañana se presentará también una nueva tanda de cortos de las distintas secciones del festival, además de otra serie de pases de Sombras y siluetas, un espectáculo de El Cuarto Azul para acercar la magia del cine a los niños de la localidad vallisoletana a través de juegos de luces y títeres que acompañan a la proyección de cuentos como Pulgarcita, de Lotte Reiniger, pionera de la animación, y que ofrecerá cinco sesiones en el Auditorio Municipal a partir de las 09.30 horas.

A las 12.00 horas, tendrá lugar la exhibición de la segunda mitad de las propuestas del Certamen Internacional: Rentrons, de Nasser Bassalah (Francia); Island in Between, de S. Leo Chiang y nominado al Oscar (Taiwán); Inner Front, de Semion Aleksandrovskiy (Finlandia); Falling, de Anne Cymiesi (Hungría); Hou jian fa she hi, de Bohao Liu (China); Passaro memoria, de Leonardo Martinelli (Portugal), y Undo, de Kofi Zwana (Sudáfrica), detalla la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Por la tarde, a las 17.00 horas, el Auditorio Municipal presentará los cortos restantes de La Otra Mirada, una selección integrada por Ximinoa, de Itziar Leemans; As gaviotas cortam o ceú, de Marina Bártolo y Guillermo García; Meteoro, de Víctor Moreno, ganador del Premio La Noche del Corto Español de la pasada Seminci; Semana 12, de Isabel Delclaux; Mi vecino Yuan, de Alfredo Andreu Ríos; El aprendiz, de Raúl Campos, y Autoficción, de Javier Tolentino.

También en sesión vespertina (a las 17.15 horas), los Multicines Coliseo albergarán los trabajos producidos en Castilla y León, con obras como Roque, de Banni Leclerc; Más allá de la red, de Alejandro Martos; Vermú, de Néstor López, que, en la pasada edición de la SECIME, compitió en la Sección Oficial con Anticlímax; El último día, de Miguel Alcalde; 8 de febrero, de Sara Martínez; La nana de la bruja, de Óscar Villarroya; Vuelta a Riaño, de Miriam Martín y ganador del mejor corto de las secciones paralelas del BAFICI, y Sole, de Pedro Estepa, que compitió en el Certamen Nacional de la 34 SECIME con el falso documental Deep Soria.