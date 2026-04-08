A la venta en todo el mundo el videojuego 'The Occultist', desarrollado en Valladolid

1076073.1.260.149.20260408181209 El CEO de Daloar Studios, David Lorenzo, junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El videojuego 'The Occultist', desarrollado en Valladolid por la compañía Daloar Studios, sale a la venta este miércoles, 8 de abril, en todo el mundo para las plataformas Play Station 5, XBOX Series y PC (Steam).

La plantilla de Daloar Studios, con su CEO David Lorenzo a la cabeza y formada por 30 personas, ha trabajado en el desarrollo de este videojuego en los últimos años, en los que han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y su Agencia de Innovación y Desarrollo (Ideva), donde se instaló hace tiempo el equipo de producción, de los cuales la mitad son vallisoletanos.

El jugador se pone en la piel de Alan Rebels, un investigador paranormal que viaja a una isla británica abandonada tras la desaparición de su padre y debe explorarla, "enfrentarse a lo sobrenatural y desvelar antiguos rituales ocultos".

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha dado la enhorabuena a Lorenzo y a todo su equipo en un mensaje publicado en la red social 'X' y ha recalcado que el CEO de Daloar supone "una gran inspiración para muchos jóvenes vallisoletanos con talento".

Carnero ha destacado también que el vídeojuego se ha traducido a 13 idiomas y cuenta con música original grabada por la Orquesta Sinfónica de Bratislava (Eslovaquia), que está dirigida por el también vallisoletano David Hernando.