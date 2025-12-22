Las ventas para el sorteo de Navidad alcanzan los 283,3 millones en CyL, con un gasto de 118 euros por persona

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del sorteo de la lotería de Navidad han crecido un 2,80 por ciento en Castilla y León, donde se han vendido billetes por importe de 283,36 millones de euros, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

En España, las ventas han aumentado un 1,4 por ciento0 con respecto al año anterior, y este año 2025 se ha alcanzado una facturación total de 3.554.685.880 euros.

El gasto medio de los castellanoleoneses es de 118,01 euros por lo que Castilla y León es la Comunidad donde más se gasta por habitante, muy por encima de la media nacional que es de 72,3 euros