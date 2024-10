Veterinarios de León tachan de "puñalada trapera" la concesión del grado de Veterinaria a la Universidad de Salamanca

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Diez, ha tachado este lunes de "puñalada trapera" la concesión del grado de Veterinaria a la Universidad de Salamanca, anunciada el pasado miércoles tras la reunión de los rectores de las universidades públicas de Castilla y León con la Junta.

En ese encuentro en el que se conoció que León y Burgos tendrían para el curso 2026-2027 facultades de Medicina, también se acordó que Salamanca y Valladolid podrían implantar los grados de Veterinaria y Biotecnología, respectivamente, aunque sin una fecha concreta.

Este hecho, ha causado "gran perplejidad" en un Colegio Oficial de León que ha considerado la noticia, en el marco de las celebraciones de San Francisco de Asís, "una de cal y otra de arena" y que con este futuro centro salmantino "ya serán 16 facultades de Veterinaria en toda España".

"Con tanto egresado, es tanta la oferta que la profesión cotiza a la baja", ha asegurado Díez, quien ha explicado que "hay tantos veterinarios que se pagan muy baratos y esto está generando grandes problemas".

Entre los problemas que afrontan los profesionales de la veterinaria se encuentran, según el representante de los veterinarios leonesas, "un gran desencanto en los nuevos compañeros, que son muy vocacionales y se encuentran con jornadas laborales muy amplias y cada vez peor retribuidas".

"A los dos o tres años se dan cuenta de que la carrera que tanto les costó sacar no está reconocida y que casi no pueden vivir con el sueldo que ganan. Esto pasa mucho en las clínicas. Hay tanta competencia que no se pueden pagar más sueldos", ha relatado Luciano Díez.

El dirigente del Colegio de Veterinarios de León ha apuntado que "el desencanto es tal que ya se ha hecho este año un estudio desde el Consejo General de Veterinarios que concluye que de los jóvenes que empiezan en las clínicas, tres de cada diez abandonan y se dedican a otra cosa".

En este sentido, ha recordado que "nunca ha habido más veterinarios en España, y sin embargo, las dificultades para encontrar repuesto en las clínicas y sobre todo en el medio rural, en el que no se está invirtiendo para que sea atractivo para los jóvenes, son cada vez mayores".

Esta nueva Facultad de Veterinaria, "va a agravar la situación", ha denunciado el representante profesional porque la sociedad "no puede absorber tantos veterinarios", con lo que "se está tirando" el dinero invertido "en formar a grandes profesionales que luego no va a poder utilizar".

CRÍTICAS AL "POPULISMO LEGISLATIVO"

Durante su intervención, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León también ha repasado la crisis de la tuberculosis y ha reprochado el "populismo legislativo" que afecta a la gestión de las campañas de saneamiento ganadero.

No obstante, se ha mostrado "esperanzado" ya que la nueva dirección política de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural posee "sobrados conocimientos en Sanidad Animal y también experiencia en el control de las enfermedades de nuestra ganadería".

Lo que, a su juicio, puede "hacer posible" que el desarrollo de la actual Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León consiga "reducir al mínimo el impacto negativo sobre la sanidad de nuestra ganadería que esta medida podría ocasionar".

LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

También ha reprochado que si bien las administraciones decían "haber aprendido con la pandemia" y habían anunciado medidas potenciando la salud pública, "siguen estancadas en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y aún se desconocen los requisitos para optar a su sede".

"En León llevamos dos años manifestando que queremos optar a ello, basándonos en las fortalezas que aporta nuestra universidad y su veterana Facultad de Veterinaria de 172 años, una de las cuatro cunas de profesionales veterinarios dedicados a la salud pública más antiguas", ha expresado Luciano Díez.

En el transcurso de los actos oficiales de la celebración de su patrón, los veterinarios han nombrado presidente de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de León a Juan Francisco García Marín, anterior rector de la Universidad de León, por su "extensa y destacada carrera profesional de ámbito nacional e internacional".

También se han entregado las tradicionales insignias de oro y plata a los profesionales recién jubilados y a los nuevos colegiados y se hizo un homenaje a Mariano Vidal Luis Martín, veterinario a punto de cumplir su centenario.

Durante los actos han estado presentes la decana de la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo Rueda; la jefa de Servicio Territorial de Sanidad Bienestar Social, Concepción Domínguez Fernández; el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Fidentino Reyero Fernández, y el presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Elías Fernando Rodríguez Ferri.

También el presidente de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, Francisco Rojo Vázquez; el presidente del Sindicato de Veterinarios de León, Manuel Martínez, y la presidenta de CEVE León, Blanca María Blanco, así como representantes de los distintos colegios profesionales de la provincia.