El VI Festival 'Escenario Patrimonio' finaliza en Fuentepelayo (Segovia) con la danza de 'Daydreams'

SEGOVIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Escenario Patrimonio' organizado por la Consejería de Cultura, ha programado el espectáculo de danza 'Daydreams. Ensoñaciones para tres bailarinas bien despiertas' como último espectáculo en la provincia, que tendrá lugar en Fuentepelayo, el sábado 30 de agosto.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado un verano más -julio y agosto- otra edición del Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León', que programa espectáculos en espacios patrimoniales de la Comunidad, repartidos por las nueve provincias.

La programación en Segovia finaliza este sábado 30 de agosto, con la actuación del grupo Cidanz Producciones, a las 21.00 horas en el exterior de la Iglesia de Santa María de Fuentepelayo, con la función 'Daydreams. Ensoñaciones para tres bailarinas bien despiertas', donde tres mujeres danzan y usan el humor, la poesía y la provocación para reflexionar sobre el amor, la identidad, los estereotipos y el empoderamiento.

Cidanz Producciones es una compañía de Burgos, fundada en 1994, que desarrolla danza, producción teatral y formación. Colaboran con coreógrafos y bailarines de todo el mundo y organizan el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, y el de Danza en el Camino, explica la organización a través de un comunicado.

En esta edición del Festival se han programado otros cinco espectáculos en la provincia de Segovia, con distintas compañías de Castilla y León, que han actuado en Villacastín, Duruelo, Ayllón, Aguilafuente y el Real Sitio de San Ildefonso.

El Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' es una "apuesta" nacida en 2021 para ofrecer una programación cultural de "calidad" por toda la región y promocionar el valor patrimonial de espacios religiosos, civiles, militares, industriales o culturales, que no suelen ser parte de las rutas turísticas habituales. Los artistas son compañías de la región y todos los espectáculos son gratuitos.