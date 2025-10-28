Un viaje por el espacio a través de 200 piezas y una estación espacial táctil en el Museo de la Ciencia de Valladolid

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge una nueva nueva exposición temporal, bajo el título 'Astronautas' que reúne más de 200 objetos para abordar la exploración del espacio de forma amena y rigurosa y que ha inaugurado la concejala de Cultura, Irene Carvajal.

A través de diferentes ámbitos, 'Astronautas' muestra cómo se desarrolla la vida y el trabajo en el espacio, aborda la llegada del hombre a la Luna, hito en el que España colaboró desde la estación de la NASA situada en Fresnedillas de Oliva (Madrid); y recuerda a algunos científicos españoles vinculados a la aventura espacial como Emilio Herrera.

El recorrido incluye también el espacio 'Cajal y la Nasa' que explica la misión 'Neurolab', un proyecto lanzado por la NASA en 1998 destinado a estudiar los efectos de la ingravidez en el sistema nervioso; y la sección 'Mujeres astronautas', que enumera algunas figuras femeninas que han hecho historia en el espacio como Valentina Tereskova, primera mujer astronauta de la historia.

La exposición se completa con piezas prestadas por diferentes instituciones como algunas preparaciones histológicas de Santiago Ramón Cajal y ejemplares naturalizados de animales que se guían por las estrellas y la Luna, una maqueta original del MARS Pathfinder y otra de la Estación Espacial Internacional; noticias y documentos de la llegada del hombre a la Luna y numeroso material filatélico y numismático nacional e internacional.

También se incluyen fotografías de España tomadas desde el espacio por Miguel López Alegría, dos óleos de Ramón Trigo y un espacio artístico para la exhibición de dos obras de Marcos Tamargo con su técnica MoveArt, la cual permite que un mismo lienzo muestre dos imágenes diferentes según la luz.

Por último, y con el objetivo de llegar a todos los públicos, la muestra incorpora una estación táctil con reproducciones en 3D, creada por el Laboratorio de Morfología Virtual del MNCN - CSIC, dirigida a público invidente o con algún tipo de discapacidad visual.

El acto ha contado asimismo con la presencia del gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, y esta muestra, está producida por Rocaviva Eventos y comisariada por Sonnia Rivas - Caballero, Belén Yuste y Javier Gregori.