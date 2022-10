VIDEO-Mañueco insiste en que se baje el tono tras la intervención de Gallardo y cree que Pollán ya lo zanjó al retirarlo

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vuelve a pedir que se baje el tono en el debate de las Cortes tras la intervención del vicepresidente, Juan García-Gallardo, y considera que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, zanjó el tema al retirar sus palabras del diario de sesiones.

En los pasillos de las Cortes, el presidente se ha referido a la intervención de García-Gallardo en las que se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "líder de una banda criminal", lo que provocó que finalmente Pollán lo retirara el diario de sesiones tras ofrecerle hasta en dos ocasiones que renunciara a sus palabras.

"Me conocen a mí y saben que mi forma de hacer política se basa en los argumentos, en las razones, en la discrepancia y el respeto al discrepante, no me gustan las descalificaciones y los exabruptos", ha señalado el Fernández Mañueco.

"Creo que tengo la autoridad moral suficiente para pedir a todo el mundo que bajemos el tono", ha señalado, tras lo que ha reseñado que Pollán zanjó el asunto.