VÍDEO: Suárez-Quiñones, a la espera de la decisión de la Fiscalía, que ha abierto diligencias a él y Carnero por la SVAV

1076654.1.260.149.20260410133539 El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una visita en Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este viernes, ante la información que apunta a la apertura de diligencias en la Fiscalía tras una denuncia penal presentada por tres asociaciones ciudadanas de Valladolid por supuesta administración desleal en el seno de Valladolid Alta Velocidad contra él mismo y el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, que entiende que el Ministerio fiscal gestionará el caso y "tomará la decisión oportuna".

Así lo ha señalado el consejero en funciones, que asistía este viernes a una visita a una promoción de viviendas colaborativas en Ávila, al ser preguntado por la información publicada en prensa local vallisoletana este viernes que señala que la Fiscalía ha abierto diligencias por la denuncia presentada por Asamblea Ciclista de Valladolid, la asociación Ciudad Sostenible y Ateneo Republicano, el pasado mes de febrero contra el alcalde de Valladolid y el consejero Suárez-Quiñones, por presunta administración desleal en el Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), del que forman parte como representantes, respectivamente, del Ayuntamiento y la Junta.

Suárez-Quiñones ha apuntado que "si alguien ha llevado a la Fiscalía alguna cuestión relativa a Valladolid Alta Velocidad, pues ahí se gestionará y tomará la decisión que sea oportuna".

El consejero ha reflexionado que la gestión pública "está sometida al escrutinio de cualquiera y cualquiera puede ejecutar cualquier tipo de acción", por lo que ha añadido que, por lo tanto, está "a la espera" y "en la confianza de que los órganos harán lo que tienen que hacer".

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto ferroviario de la ciudad, ante las las posturas "totalmente contrapuestas" de las entidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible --Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe-- y del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, por otro, son "totalmente contrapuestas", Transportes decidió instar la disolución de la sociedad Alta Velocidad.

Adif-Alta Velocidad, que es la entidad a través de la cual el Ministerio dirigido por el vallisoletano Óscar Puente opera estas gestiones, considera que concurren causas legales de disolución previstas en la Ley de Sociedades de Capital ya que "no existe acuerdo entre los socios para llevar a cabo un procedimiento consensuado, es necesario acudir a una disolución judicial.

Recientemente, la entidad ferroviaria ha iniciado la licitación de un contrato de asesoramiento jurídico y económico para la disolución judicial y liquidación de la sociedad.