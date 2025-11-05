El vídeo sobre violencia sexual 'El Silencio Roto' realizado por vecinos de Nava (Valladolid), Premio Internacional CLAP

Cartel del premio para 'El Silencio Roto' grabado en Nava del Rey (Valladolid) por un movimiento vecinal. - SOMOS X NAVA DEL REY

NAVA DEL REY (VALLADOLID), 5 (EUROPA PRESS)

El vídeo 'El Silencio Roto', grabado en Nava del Rey por el movimiento ciudadano SOMOS x Nava del Rey, ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025 en la categoría de Motion Graphics & Vídeo-Mejor branding para TV o canales en redes sociales por su fuerza conceptual, honestidad narrativa e impacto emocional en torno a la violencia sexual.

El galardón es uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito del diseño, la comunicación y el branding en Iberoamérica al que se han presentado en esta edición 1.627 piezas de 16 países, entre ellos España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, México, Argentina, Colombia o Perú.

Muchas de las categorías quedan desiertas al no alcanzarse el nivel de exigencia requerido, lo que realza aún más el valor de este galardón, han señalado fuentes de SOMOS x Nava del Rey a Europa Press.

"Como profesional de la comunicación, sé lo que significan los Premios CLAP y el nivel de exigencia que conllevan. Por eso, que una pieza grabada en un pueblo como Nava del Rey, con personas anónimas y sin artificios, haya logrado captar la atención de un jurado internacional es algo extraordinario", ha señalado Héctor Román, productor y editor del vídeo.

Román ha destacado que además "se consigue desde la mayor sencillez, con una estética desnuda pero cargada de verdad: solo con un mensaje potente y la capacidad de transmitir sentimiento, haciendo que quien lo recibe se sienta parte de él".

En esta línea, ha indicado que este reconocimiento demuestra que, "cuando una comunidad se une para contar la verdad con honestidad", puede llegar "muy lejos".

SIN PROFESIONALES

Grabado en la Casa de Cultura de Nava del Rey con la participación de vecinos del municipio, sin actores profesionales ni grandes medios técnicos, el proyecto fue concebido para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Su propuesta estética, sobria e íntima, interpela directamente al espectador sobre la violencia sexual y el acoso, y pone el foco en cómo estos comportamientos se normalizan socialmente hasta el punto de volverse invisibles, ha señalado el colectivo vecinal.

El impacto emocional de la pieza se apoya en una estructura de voz coral, silencios cargados de significado y frases breves que rompen el hielo del tabú.

El guion, escrito por Óscar Garrido, nació con la intención de tirar de un solo hilo -el de la violencia sexual-, pero pronto reveló una trama más densa y compleja. "No era un solo hilo: eran cientos. La música, la cultura, lo aprendido en casa, los silencios heredados* Todo estaba entrelazado", ha señalado Garrido, quien considera que "lo más revelador" fue escuchar a mujeres mayores decir que una situación era "denunciable" y al mismo tiempo afirmar que a ella no le pasó, cuando sí formaba parte de su experiencia.

Según SOMOS x Nava del Rey, el premio, más allá del reconocimiento técnico, demuestra "que un pueblo pequeño puede generar un mensaje grande, capaz de mover reflexión mucho más allá de sus fronteras".

La pieza ha sido reconocida por el jurado internacional "por su honestidad narrativa, su fuerza conceptual y por haber convertido una iniciativa ciudadana en un testimonio colectivo cargado de sensibilidad, verdad y propósito".

Según el propio jurado, "de cómo lo local puede tener alcance global cuando se habla desde lo humano, lo urgente y lo real", ha añadido el colectivo.

ABIERTO AL PÚBLICO

'El Silencio Roto' está disponible de forma pública en el canal de YouTube y en las redes sociales de SOMOS x Nava del Rey y se pued ever en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=8z3z1ftURO0.

El movimiento ciudadano ha incidido en que 'El Silencio Roto' no nace de una institución ni de un encargo oficial sino que es una iniciativa impulsada por el propio colectivo, que decidió sumar voces para romper el silencio que rodea a la violencia sexual.

"El vídeo interpela desde lo cercano, desde lo humano, desde lo cotidiano" con un "propósito claro" de "visibilizar una violencia que muchas veces se normaliza, se justifica o se silencia, e invitar a toda la sociedad -sin distinción- a formar parte de la respuesta", ha explicado.

Los Premios Internacionales CLAP son reconocimientos de referencia dentro del ámbito del diseño, el branding y la comunicación en Iberoamérica. Convocados conjuntamente por la comunidad profesional Foroalfa y la agencia certificadora Veredictas Internacional, estos galardones permiten a estudios, agencias y profesionales independientes medir su trabajo ante los más altos estándares de excelencia.

Las ediciones del CLAP abarcan todas las áreas del diseño-desde marketing digital, ilustración y editorial hasta branding, web/app, motion graphics y tipografía-y aceptan trabajos realizados en España, Portugal, América Latina y Estados Unidos.

Su jurado es internacional, independiente y compuesto únicamente por especialistas nombrados por asociaciones profesionales del diseño, lo que acredita la transparencia y el rigor del proceso. En cada edición aparecen categorías que quedan desiertas por no alcanzar el nivel requerido, "lo que refuerza que ganar un CLAP no es solo un premio más, sino un distintivo de calidad que abre proyección profesional y visibilidad global", ha agregado el movimiento vecinal.