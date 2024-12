VÍDEO:Tudanca:"Ya diré dónde quiero estar y cómo quiero hacerlo y acabaré donde digan los militantes, no un dedo divino"

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este jueves sobre su futuro político que ya dirá dónde quiere estar y cómo quiere hacerlo y ha añadido que acabará "donde digan los militantes, no un dedo divino y no donde determine no sé qué cargo".

Este es uno de los mensajes que ha trasladado el líder del PSOE en Castilla y León durante el tradicional encuentro con los medios de comunicación con motivo de la Navidad, que ha iniciado con la aclaración de que hoy no iba a anunciar "nada" sobre su futuro político por respeto a los procesos, a los tiempos y a los militantes y en sus reflexiones posteriores ha apelado en todo momento a la opinión de los militantes para añadir que es la única que le importa.

"Todas las opiniones son bienvenidas, son importantes y yo las respetaré pero la única que me importa es la de la militancia y la de las agrupaciones", ha aseverado Tudanca que ha asegurado que a eso se ha empleado y se va a seguir empleando. "Lo seguiré haciendo mientras a los militantes del Partido Socialista les guste que lo siga haciendo y quieran que lo siga haciendo", ha añadido.

El socialista ha reivindicado el proyecto de su equipo y ha pedido a quienes quieran dar un paso adelante para dirigir el PSOE de Castilla y León "que diga para qué" desde el convencimiento de que "tiene que haber un proyecto" y no tiene que ser "para cambiar una cara con otra".

El secretario autonómico del PSOE ha admitido también que prefiere que haya una lista única de cara al Congreso Autonómico de febrero y ha asegurado a preguntas de los periodistas que ha hablado y habla "con toda la naturalidad" con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, de quien tiene toda su consideración y "una magnífica relación".

"Siempre ha parecido que el adversario está fuera", ha explicado Tudanca que ha reconocido que en su caso personal le costó unir el PSOE cuando llegó hace diez años por lo que se ha comprometido a trabajar con todas sus fuerzas para que haya unidad.

"Ese es mi afán", ha reiterado tras lo que ha aclarado que si finalmente hay más de una lista a las primarias del PSCL "tampoco pasa nada" porque las primarias "están para eso, para que se debata y para que se dirima" y ha augurado que de las primarias que vengan "seguirá saliendo un proyecto ganador que logre por fin el cambio en esta tierra". "No tengan ninguna duda", ha aseverado y ha pedido al PP que abandone "toda esperanza" de que los procesos de primarias debilitan, porque les "fortalecen".

Tudanca ha recordado al respecto que el PSOE de Castilla y León celebró las primeras primarias que hizo el partido una vez reguladas en su Congreso Federal y se ha reivindicado como el primer dirigente "en décadas" que ganó las elecciones autonómicas, en los comicios de 2019. "Nos lo creímos y lo logramos", ha destacado Tudanca que ha afirmado que el del PSOE es "un proyecto ganador" para añadir que "lo sigue siendo" y ha añadido que también es "el proyecto de la militancia", como "lo seguirá siendo".

"Sí he tenido claro es que mi único principio era Castilla y León, que lo único por lo que iba a luchar era por esta tierra y porque esta tierra por fin tuviera el cambio que merece y el cambio que necesita", ha concluido el socialista en este encuentro con la prensa en el que ha vuelto a confesar que ha tenido oportunidades para ocupar otras responsabilidades.

"Desde el principio yo pude irme a otros sitios y me he podido ir a otros sitios durante todo este periodo y yo no he querido otra cosa nunca jamás que luchar por el cambio en Castilla y León. Voy a seguir haciéndolo, esté donde esté y haga lo que haga", ha zanjado para añadir: "No me interesa otra cosa, no tengo otra afán que lograr el cambio en Castilla y León y contribuiré, con toda naturalidad, a él esté donde esté".