La VIII Feria 'Tándem' de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia reunirá a 30 empresas con más de 200 ofertas

SEGOVIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición de la Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, 'Tándem', que se celebrará en el ágora del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia el 9 de octubre, reunirá a 30 empresas de la provincia que ofertarán a los asistentes más de 200 oportunidades de empleo.

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, ha elogiado el éxito de las convocatorias previas de 'Tándem' y ha resaltado que el objetivo "vuelve a ser que la feria siga como punto de encuentro entre las empresas y los participantes".

En esta edición de 'Tándem' habrá talleres a cargo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia (AJE) y mesas sectoriales con distintos empresarios asociados a FES, de sectores como madera, metal, agrícola o servicios, entre otros. También habrá un espacio para la oferta laboral del Ejército de España, que tendrá un puesto propio, informativo, como en ediciones anteriores.

Un atractivo más de 'Tándem' será la presencia de la 'influencer' y técnica en búsqueda de empleo Andrea Ramos, que con su portal @reclutandovoy es un referente, en las redes sociales, en esta materia.

Al presidente de FES le han acompañado representantes de las instituciones que tienen presencia en la feria, como la diputada provincial Magdalena Rodríguez (Diputación de Segovia), el concejal José Luis Horcajo (Ayuntamiento de Segovia), la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, y el vicerrector del campus María Zambrano, Agustín García Matilla.

Con ellos, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Tamara Bravo, ha presentado los distintos talleres con los que informarán y orientarán al público asistentes, relativos a búsqueda de empleo, marcas y propiedad industrial o protección de datos, entre otros.

La presencia de la feria en el campus universitario facilita la asistencia de sus alumnos pero, además, se ha invitado a institutos y centros de formación profesional a que se puedan acercar alumnos de segundo de Bachillerato y de los últimos cursos de Formación Profesional.

Todos las autoridades presentes en la presentación han coincidido en aplaudir el éxito de la feria, a la que han puesto como ejemplo de colaboración entre instituciones.

En la última edición de 'Tándem' pasaron por los puestos de ofertas empresariales alrededor de 4.000 personas, entre jóvenes universitarios en sus últimos años de formación, recién graduados, personas desempleadas y trabajadores que desean conocer otras propuestas laborales de la provincia "en sectores que muchas veces no pensamos que puedan estar con actividad empresarial en Segovia", ha finalizado Andrés Ortega, que ha invitado a todos los interesados, "no sólo jóvenes, y no sólo universitarios", a visitar 'Tándem 2024'.