El VIII memorial ciclista Jesús Negro de Paz ofrecerá tres rutas el 19 de abril y espera superar los 1.200 participantes

El diputado de Juventud y Deportes, Javier González, acompañado del alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez, y representantes de la Asociación Amigos de Jesús Negro, presentan el VIII Memorial Jesús Negro - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La VIII marcha ciclista Memorial Jesús Negro de Paz discurrirá el 19 de abril por Tierra de Campos y de los Montes Torozos con tres rutas de 20, 54 y 75 kilómetros en una iniciativa que "trasciende lo deportivo" y se ha convertido en un "acto de memoria, compromiso social y responsabilidad colectiva" que espera superar los 1.200 participantes, ya que hasta la fecha se han registrado unos 600 inscritos.

Se trata de una edición que tendrá como temática transversal a la mujer ciclista para dar visibilidad a su contribución al deporte y cuyos padrinos de honor serán Francisco Javier Asensio y la madrina Noelia Pérez, dos ciclistas luchadores que "representan valores como la valentía, el esfuerzo, la superación y la determinación", mientras que el socio de honor será Juan Carlos Domínguez, padre de Estela, la joven ciclista vallisoletana que falleció en la carretera tras ser atropellada en Salamanca en 2023.

La presentación de esta nueva edición se ha celebrado este martes en la Diputación Provincial en un acto en el que ha participado el diputado de Juventud y Deportes, Javier González, acompañado del alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez y el presidente de la Asociación Amigos de Jesús Negro de Paz, Juan de Frutos.

Precisamente, el responsable provincial de Deportes ha destacado que con este tipo de iniciativas se busca trasladar a todas las familias el "cariño, el respeto y el apoyo de todo el colectivo ciclista" y de la institución.

El próximo 19 de abril se celebrará una nueva edición de esta marcha manifestación de MTB que discurrirá por los parajes de Tierra de Campos y los Montes Torozos, con salida desde la localidad de Urueña, a las 09.45 horas, desde el monolito erigido en memoria de Jesús Negro de Paz y de todas las víctimas de accidentes de tráfico.

Por su parte, el máximo responsable de la Asociación amigos de Jesús Negro De Paz ha señalado que este memorial nació con el objetivo de homenajear a quienes perdieron la vida en la carretera, acompañar a sus familias y reivindicar el respeto a todos los usuarios de la vía, especialmente a los más vulnerables.

De esta forma y como cada año, antes de iniciar la marcha, se realizará la lectura del manifiesto reivindicativo por la seguridad vial para recordar a quienes perdieron la vida mientras practicaban su pasión, el ciclismo, y celebrar la ya "tradicional y emotiva suelta de palomas".

HOMENAJE Y RECORRIDO

En esta edición, se rendirá un homenaje "muy especial" a Jesús Martínez, conocido como 'Marchena', fallecido en el verano de 2024, ciclista habitual de la marcha.

En su memoria, se retirará el dorsal número 766, con el que participó en la última edición, como símbolo de respeto, recuerdo y reconocimiento permanente.

El recorrido de la marcha atravesará las localidades de Urueña, Villardefrades, La Santa Espina y Villabrágima, a través de la colaboración y el apoyo activo de todos los ayuntamientos implicados, así como de otros municipios de la Ribera del Duero hermanados con la prueba, la Diputación de Valladolid, cerca de 70 patrocinadores, Proteccion Civil de Toro, Cruz Roja de Medina de Rioseco y decenas de voluntarios.

En su última edición, esta marcha alcanzó una participación de 1.200 ciclistas, lo que ha permitido que se consolide como la prueba ciclista "más numerosa de Castilla y León, reflejo del respaldo social y del arraigo de este memorial", ha sostenido el presidente de la asociación.

Este año se ofrecen tres recorridos, pensados para todos los niveles y perfiles, con una ruta corta, de 20 kilómetros y 160 metros de desnivel, pensada para disfrutar en familia y para quienes se inician. Asimismo, habrá una ruta media, de 54 kilómetros y 500 metros de desnivel y una ruta larga, de 75 kilómetros y 800 metros de desnivel, destinada a los ciclistas más preparados físicamente.

De Frutos también ha asegurado que los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a un equipo de investigación del cáncer metastásico de mama del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con lo que se "reforzará" el compromiso de la asociación con la lucha contra el cáncer.

"Gracias a las ediciones anteriores, ya se han logrado donar más de 40.000 euros, una cifra que refleja el impacto real de esta iniciativa", ha expresado.

Esta edición coincide, además, todos los participantes recibirán una bolsa del corredor especial, que incluirá una camiseta y gorra conmemorativas, y otras sorpresas, y durante el evento se entregarán distintos reconocimientos a personas y entidades que han sido clave en la historia y consolidación del memorial.

Este año habrá una mención y reconocimiento público a varios colectivos ciclistas, cuyo compromiso, participación y apoyo constante han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de esta prueba. En concreto, se destacará a los grupos y clubes CMTB Quintanilla de Onésimo, MTB Medina de Rioseco, Equipo Hakas, Club Fuensaldaña, Cansinos Bikes, Club Ciclista Uva y Club Ciclista Castilla.

INSCRIPCIONES

Durante su intervención, De Frutos también ha explicado que este memorial es un escaparate del trabajo que se realiza durante todo el año, especialmente a través de charlas educativas en colegios sobre seguridad vial y primeros auxilios, ya que la prevención y la educación son las mejores herramientas para reducir la siniestralidad en nuestras carreteras.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de la plataforma Runvasport, facilitando así la participación de todas las personas que deseen formar parte de este proyecto colectivo.

A partir del día 8 de abril se podrán recoger los dorsales y bolsa del corredor en la tienda de Bikes&Plus que está situada en la calle Monasterio de Santo Domingo de Silos, en el barrio de Villa del Prado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.