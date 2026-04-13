Villablino (León) acogerá del 14 al 16 de mayo las II Jornadas Divulgativas 'Valles Cantábricos: historias bajo tierra'

Cartel de las II Jornadas Divulgativas 'Valles Cantábricos: historias bajo tierra' que se celebrarán en Villablino el próximo mes de mayo. - FUNDACIÓN LACIANA RESERVA DE LA BIOSFERA

LEÓN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de la Biosfera Valle de Laciana celebrará los próximos días 14, 15 y 16 de mayo las segunda edición de las Jornadas Divulgativas 'Valles Cantábricos: historias bajo tierra', que pondrán el foco en la riqueza patrimonial que se esconde bajo la superficie del territorio.

Las jornadas tendrán lugar en la Casa Sierra Pambley de Villablino y están organizadas en colaboración con la UNED de Ponferrada. A lo largo de tres días el programa combinará charlas, mesas redondas y salidas de campo, con el objetivo de acercar al público distintos aspectos del patrimonio subterráneo desde una perspectiva divulgativa y accesible.

El programa abordará temáticas como el patrimonio geológico del Valle de Laciana, la historia minera y su legado industrial, los yacimientos arqueológicos o la biodiversidad del suelo, así como el papel de hongos y otros organismos fundamentales para los ecosistemas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Fundación Laciana Reserva de la Biosfera.

En las sesiones participarán profesionales de distintos ámbitos, desde el mundo académico hasta el tejido empresarial, lo que favorecerá un enfoque plural y enriquecedor. Además de las sesiones teóricas, las jornadas incluirán varias salidas guiadas que permitirán conocer sobre el terreno algunos de estos recursos.

De este modo, habrá recorridos para interpretar la historia geológica del Valle, visitas a una excavación arqueológica reciente de un poblado castreño, a un pozo minero en proceso de rehabilitación como archivo, así como una aproximación práctica al estudio del suelo y su biodiversidad.

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Estas jornadas tienen como principal objetivo fomentar la divulgación del conocimiento y poner en valor el patrimonio natural y cultural del territorio, además de contribuir a dinamizar la comarca mediante la atracción de visitantes interesados en este tipo de iniciativas.

La actividad está dirigida a público general con interés en estas materias, sin necesidad de contar con conocimientos especializados. La asistencia presencial como oyente será gratuita, previa inscripción a través de un formulario habilitado. Por otro lado, las personas que deseen seguir las jornadas en modalidad online y obtener reconocimiento académico podrán matricularse a través de la web de la UNED, que concederá un crédito a quienes completen la actividad.

La iniciativa está impulsada por la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana y la UNED de Ponferrada y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villablino, la Diputación de León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Fundación Tierra Ibérica y la Fundación Sierra Pambley, entre otras entidades.

Tras una primera edición celebrada el pasado año, centrada en el agua, la Reserva de la Biosfera pretende consolidar con esta segunda convocatoria una propuesta divulgativa que busca acercar el conocimiento científico y cultural a la sociedad, a la vez que se refuerza el vínculo con el territorio.