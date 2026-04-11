Villalar (Valladolid) conmemora esta edición los 50 años de la primera fiesta autonómica y del himno de 'Los Comuneros'

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros se prepara para vivir una jornada "histórica" este 23 de abril bajo el lema 'Son de Castilla y León', ya que la celebración de este año adquirirá un "carácter extraordinario" al cumplirse el 50 aniversario de la primera reunión masiva en la campa, un evento que en 1976 marcó el "despertar del sentimiento de pertenencia".

El programa de este año rinde especial tributo a la banda sonora de estas cinco décadas al cumplirse 50 años del lanzamiento del disco Los Comuneros del Nuevo Mester de Juglaría, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta obra, que musicalizó los versos de Luis López Álvarez, se ha convertido en el himno popular de la fiesta, por lo que en reconocimiento a su "trayectoria y papel clave en la identidad regional", el grupo ha sido galardonado recientemente con el Premio Castilla y León de las Artes.

Para conmemorar este doble aniversario, la programación incluye diversos actos entre los que destaca la inauguración monumental de la escultura de bronce 'Lazo comunero' del artista Jesús Hilera, que recordará aquel primer Villalar de 1976. Además, Villalar será la sede de la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León.