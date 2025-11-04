Villanubla y la Tuna de Derecho de Valladolid organizan un encuentro de estas agrupaciones el sábado 8 de noviembre

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villanubla (Valladolid) y la Tuna de Derecho de Valladolid, organizan el próximo sábado, 8 de noviembre, el II Encuentro de Tunas de Villanubla, con la participación de la Tuna de Distrito de Granada, la Tuna femenina de la Universidad de Salamanca y la propia Tuna de Derecho de Valladolid.

Este evento comenzará con una recepción por parte de las autoridades del Ayuntamiento a los tunos participantes a las 12.30 horas, un 'pasabares' por los establecimientos de la localidad villanublense y el evento principal, las actuaciones de las tunas participantes a partir de las 18.30 horas en la Casa de la Cultura.

Dichas actuaciones tendrán un carácter competitivo entre las diferentes agrupaciones y será el público, mediante votos en urnas, quien decidirá cuál es la Tuna que mejor actuación ha realizado teniendo en cuenta la complejidad de las canciones, su ejecución y el espectáculo global de su presentación.

Este evento, que nace con vocación de permanencia para próximas ediciones, reunirá a más de 90 tunos y tunas que se encontrarán por las calles y establecimientos de la localidad llenando de música, capas y cintas durante toda la jornada del sábado 8 de noviembre.