Villaquilambre acoge este sábado la III Feria del Deporte de la Diputación de León

Imagen de una de las Ferias del Deporte organizadas por la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón cubierto de Villaquilambre acogerá este sábado la III Feria del Deporte de la Diputación de León, organizada por la institución provincial en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl).

El evento, que se celebrará en horario de 17.00 a 21.00 horas, está dirigido a menores de entre tres y trece años a los que se ofrecerá la posibilidad de practicar una docena de disciplinas deportivas. En total se espera contar con la participación de medio millar de niños y niñas.

Además, acudirán las federaciones deportivas de atletismo, bádminton, boxeo, deportes autóctonos, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, patinaje, petanca, rugby y salvamento y socorrismo a través de distintos clubes y delegaciones federativas de la provincia.

Los técnicos deportivos federados serán los que se encarguen de iniciar a los participantes en las diferentes disciplinas deportivas y los que les proporcionen todo el material necesario para realizar las diferentes actividades, que estarán estructuradas en formato de yincana con el objetivo de que los menores puedan descubrir y practicar todos y cada uno de los deportes exhibidos.

A cada participante se le entregará una tarjeta al inicio del recorrido que sellará el monitor de cada modalidad una vez finalizada y que, una vez completado el circuito, podrá introducir en una urna para optar al sorteo de diferentes premios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Con esta iniciativa la institución provincial pretende fomentar el deporte como alternativa de ocio entre los jóvenes, visibilizar y difundir el deporte federado y despertar el interés para poder atraer a nuevos aficionados. Además, se pretende dar a conocer entre los jóvenes de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes modalidades que cuentan con una menor presencia en los medios de comunicación.

Se trata de la tercera feria de este tipo programada desde el mes de julio por la Diputación de León. La primera de ellas se celebró en Villablino el pasado día 12 de julio y la segunda, en Astorga el 6 de septiembre. En agosto, el día 23, estaba previsto que se llevara a cabo una más en Riaño, que finalmente fue suspendida debido a los incendios que afectaron la zona.