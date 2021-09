Villarroel ve el pacto PP-Cs "como el primer día" y cree que agotarán la legislatura

Confía en los procuradores de Cs y vería "poco inteligente" que PSOE tropezase dos veces con la misma piedra con otra moción de censura

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha sido tajante al asegurar que para la formación naranja el Pacto de Gobernabilidad con el PP está "como el primer día" y ha augurado que la legislatura llegará hasta el final porque a la Comunidad "le hace falta".

En este sentido, ha abogado por no dedicar más tiempo a hablar de una posible inestabilidad en el Gobierno conjunto PP-Cs porque "no existe", si bien ha reconocido que, como en cualquier otra coalición y "en absolutamente todos los aspectos de la vida", puede haber "debate y diferencia de opiniones", algo "muy positivo y nunca negativo" e, "incluso, sano y necesario" que ha pedido "normalizar" y que ha equiparado con una "tormenta de ideas" que "siempre enriquece".

"Lo raro sería no hacerlo --discrepar y debatir--", ha zanjado Villarroel, quien, tras recordar que ella no forma parte de los consejos de gobierno cuyas deliberaciones, además, son secretas, ha expresado su deseo de que los integrantes de PP y de Ciudadanos intercambien opiniones en esas reuniones para salir después con "consenso y unidad" a partir de las mejores propuestas técnicas de ambas formaciones y tras escuchar a los expertos y recabar muchos puntos de vista.

"Lo importante, y lo que yo creo que hay que poner en valor y que es lo justo, es que después del debate se salga con una medida concreta, con un consenso y que todos a una vayamos con la intención de mejorar los proyectos y de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses y de los servicios", ha defendido Villarroel que ha puesto como ejemplo la PNL conjunta sobre sanidad que salió adelante en el pleno de esta semana.

En una entrevista con la agencia Europa Press, Villarroel se ha reafirmado en su convencimiento de que la legislatura llegará hasta el final "porque a esta Comunidad le hace falta" y ha reivindicado a Ciudadanos como una formación "útil y totalmente necesaria" para Castilla y León donde, según ha destacado, se han experimentado "muchos cambios" que no había llevado a cabo el PP en sus 35 años de gobierno.

"Nosotros seguimos trabajando día a día pasa sacar adelante ese Acuerdo de Gobierno de cien puntos y para sobrevivir a una pandemia mundial y para gestionarla de la mejor manera posible, que también ha llevado mucho esfuerzo por parte de todo el mundo, no sólo de los políticos", ha sentenciado.

RECOMIENDA AL PSOE QUE APRENDA DE LOS ERRORES

Por otro lado, ha considerado "un poco absurdo" que el PSOE presentase una nueva moción de censura en Castilla y León --podría hacerlo a partir de marzo de 2022-- ya que, según ha asegurado, la situación y el escenario político es "el mismo" que en la fallida primera moción y sólo supondría hacer "perder el tiempo a todos". "Ya lo han hecho. Golpear dos veces en la misma piedra me parece poco inteligente. Yo no lo haría, ya hay un antecedente", ha aseverado Villarroel que ha recomendado a los socialistas que aprendan de los errores y de las experiencias fallidas.

Como coordinadora autonómica de Ciudadanos, ha asegurado que mantiene "contacto constante" con los once procuradores de la formación naranja que cuentan con su "absoluta confianza". "Ya han demostrado lo que tenían que demostrar, el proyecto en el que creen", ha reivindicado, en alusión al rechazo de los once procuradores a la moción de censura presentada por el PSOE en marzo de 2021 que sólo apoyó la salmantina, María Montero, que previamente dejó el Grupo Ciudadanos para pasar a ser procuradora no adscrita.

Villarroel se ha referido a los once procuradores de Ciudadanos como "personas comprometidas, honestas y de palabra" y a las que no se puede cuestionar ni presionar cada día "porque es injusto" y porque "no se lo merecen", ha añadido en otro momento de la entrevista en la que ha recordado que como liberales respetan la libertad individual de cada persona.

Finalmente, preguntada por el futuro político del vicepresidente, portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha aclarado que ella no puede responder por el político vallisoletano y ha apelado al proyecto conjunto de Ciudadanos. "Queda muchísimo tiempo y ahora mismo no me parece responsable pensar en primarias ni en política", ha zanjado para recordar que quedan dos años para pensar en las próximas elecciones.

"Es mejor ir paso a pasito y hacer las cosas bien. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente porque no se pueden crear expectativas ni hacer planes a largo plazo", ha concluido.