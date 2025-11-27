La 'Virgen de los Pegotes' bajará este domingo desde su ermita en Nava del Rey, alumbrada por un centenar de hogueras

Presentación del la 'Bajada y Subida' de la Virgen de los Pegotes. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Nava del Rey celebrará este domingo, 30 de noviembre y el lunes, 8 de diciembre, la tradicional 'Bajada y Subida' de la Virgen de los Pegotes, una fiesta declarada de Intereés Turístico Naciona en honor a la patrona de la localidad , 'Nuestra Señora de la Concepción'.

El diputado de Transparencia, David de la viuda, y la alcaldesa de Nava del rey, Denís Vázquez, han presentado este jueves la celebración de la Virgen de los Pegotes, así como las Jornadas Gastronómicas y el XII Concurso de Espontáneos.

La celebración comenzará en la noche del 30 de noviembre cuando la Virgen descenderá en un carruaje tirado por mulas desde la ermita del Pico Zarcero hasta la parroquia de los Santos Juanes, donde tendrá lugar un novenario hasta el día 8 de diciembre.

Un centenar de hogueras y pegotes alumbrará este descenso de Nuestra Señora de la Concepción, conocida popularmente como la Virgen de los Pegotes.

Será el 8 de diciembre cuando la Virgen, ataviada con mantos y joyas, regresará a su ermita con idéntico ritual, alumbrada en todo su recorrido por las hogueras y los pegostes, mientras se degustan castañas asadas y vino rancio y se hacen paradas en el acamino para recibir los piropos de los fieles y vecinos.

Además, rememorando la antigua costumbre de aprovechar las ascuas para asar castañas, el Ayuntamiento de Nava del Rey repartirá más de 250 kilos de castañas durante todo el recorrido de la procesión y en la Casa de Cultura, para lo que cuenta con la implicación de las asociaciones de la localidad.

Los días 29 y 30 de noviembre y 6,7 y 8 de diciembre tendrán lugar las Jornadas Gastronómicas en las que se ofrecerán tapas elaboradas con base de castaña y vino rancio, y en las que los establecimientos participantes son 'La Farola', 'Las Moritas', 'Los Pajarillos', 'La Ruta' y 'El Trillo'.

Igualmente, tendrá lugar el XIII Concurso de Espontáneos -combinados con base de vino rancio- en el que participarán los establecimientos Restaurante Caín, Bar El Refugio, Las Moritas, La Ruta, El Trillo, El Soportal y Tennessee.

Paralelamente a la fiesta, el Ayuntamiento de Nava del Rey convoca un Concurso de Fotografía sobre la Virgen de los Pegotes, 2025, donde profesionales y aficionados a la fotografía podrán presentar cuatro imágenes a concurso que reflejen cualquier aspecto relacionado con la fiesta.

El concurso está dotado con tres premios, un primer premio de 250 euros; un segundo de 100 y un tercero de 50 euras.