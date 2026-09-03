Visto bueno a 254.000 euros para renovar y ampliar equipamiento en centros educativos de infantil en Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha conocido esta mañana la aprobación de un gasto de 253.915 euros por parte de la Consejería de Educación destinado a la adquisición de nuevo equipamiento y a la reposición de material en centros educativos públicos de Valladolid y provincia.

La actuación permitirá atender las necesidades existentes en centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y en escuelas de Educación Infantil de cara al curso 2026-2027.

Esta inversión responde tanto a las nuevas necesidades generadas por el incremento de la escolarización y la creación de nuevas unidades como a la necesidad de sustituir equipamientos que, como consecuencia del uso continuado y del paso del tiempo, presentan un grado de deterioro que limita su adecuada funcionalidad.

De esta forma, la Consejería de Educación continúa trabajando en la puesta a punto de los centros educativos públicos y en su adaptación a las necesidades reales de cada curso, no solo mediante actuaciones en sus instalaciones, sino también garantizando que alumnado y docentes dispongan del mobiliario y los recursos adecuados para el desarrollo de la actividad educativa.

El contrato se divide en tres lotes en función de las características de los suministros. La mayor partida, 186.261 euros, corresponde a mobiliario destinado a las aulas. A ella se suman 38.712 euros para mobiliario de dependencias administrativas y otros 28.941 euros para equipamiento deportivo.

Esta actuación se enmarca en los trabajos que desarrolla la Consejería para preparar los centros educativos de Castilla y León ante el inicio del curso 2026-2027 y adecuar progresivamente sus espacios y dotaciones a las necesidades de la comunidad educativa.

Junto a la renovación del equipamiento, durante el periodo no lectivo se aprovecha para ejecutar actuaciones de reforma y mejora de las instalaciones, con especial atención a aspectos como la conservación, la accesibilidad, la eficiencia energética, la seguridad y la adaptación de los espacios educativos.