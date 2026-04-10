Vivienda asegura que "en breve" se formalizará la compra del suelo de los cuarteles de La Rubia y comenzarán las obras

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la visita a las 40 viviendas colaborativas para jóvenes, a 10 de abril de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "en breve" se formalizará la compra del suelo del cuartel de La Rubia de Valladolid donde está prevista la construcción de 200 viviendas de protección y ha reiterado su disposición a llegar a las 600 que reclama el Consistorio.

Durante su visita a Ávila, donde ha estado acompañada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otras personalidades, la titular de la cartera de Vivienda ha admitido "muy brevemente" se formalizará la compra de los terrenos e "inmediatamente" se realizarán los trabajos de "demolición, urbanización y análisis de los suelos".

Hay que recordar que la ministra anunció el pasado 19 de septiembre la compra a Defensa los terrenos del antiguo acuartelamiento por ocho millones para construir 200 viviendas a precio asequible, a las que se podrían sumarán otro centenar privadas, dado que parte del suelo es propiedad de particulares.

Tras este anuncio, el Ayuntamiento emplazó al Ministerio a "ir a máximos" y construir las 600 viviendas que puede absorber este emplazamiento, una invitación que recogió Isabel Rodríguez y que ha vuelto a ratificar hoy. "Ellos son los responsables de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que esto se pueda a hacer. Nuestro objetivo es construir más e intentar hacerlo más rápido para cuanto antes conformar ese parque público de vivienda que necesita España. Por tanto, la respuesta es sí", ha reiterado..