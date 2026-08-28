'Volverte A Ver', La Temporada Del LAVA Más Internacional De Su Historia, Con 39 Espectáculos Y 37 Compañías.

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Volverte a ver' es el lema o la declaración de intenciones de la nueva temporada del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) 2026-2027, marcada por la tradición y la vanguardia y que reunirá en este espacio artístico a 39 espectáculos que pondrán en escena 37 compañías y que entre los próximos días 3 de octubre y 15 de mayo la convertirá en "la más internacional de su historia", al contar con hasta nueve grupos teatrales procedentes de países como Argentina, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Italia y Croacia, sin olvidar tampoco la aportación de "talento local" de siete agrupaciones radicadas en Castilla y León.

Así lo ha destacado la edil de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, en un acto desarrollado en el LAVA acompañada de distintos integrantes del equipo que ha hecho posible la confección de dicha programación, entre ellos el jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura, Juan Ignacio Herrero, encargado este último de desgranar de forma pormenorizada la temática de las distintas obras y espectáculos seleccionados para la ocasión y las compañías que pasarán por la Sala Concha Velasco

"Se trata de una programación que parte de la excelencia y que se ha hecho con muchas horas de trabajo. Hay espectáculos por los que hemos esperado hasta tres años para que vinieran a Valladolid en un mundo donde la oferta y la demanda mandan, nunca mejor dicho, y donde a veces las cosas son difíciles, pero al final la persistencia y el gran trabajo de esta pequeña gran familia lo ha conseguido", se ha felicitado Carvajal.

La responsable municipal de Educación y Cultura, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido también en que la temporada del LAVA "mira al presente desde el relato de la escena a través de un conjunto de espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música que exploran el territorio y la memoria, alejándose de la nostalgia para reinterpretar la tradición desde los lenguajes contemporáneos; y que abordan sin artificios inquietudes actuales como el poder, los vínculos familiares o la búsqueda de la identidad".

El cartel reunirá a destacadas compañías extranjeras como la canadiense SNAFU Dance Theatre Society, la alemana Familie Flöz, la italiana Teatro Necessario, la belga Peeping Tom, la británica Gandini Juggling y Circus Ronaldo, además del director argentino Sergio Boris y la creadora Fernanda Orazi.

El ciclo arrancará el día 3 de octubre con el espectáculo de danza 'Doncellas (juerga permanente)', de los creadores Rafael Estévez y Valeriano Paños, galardonados con el Premio Nacional de Danza y el Premio de la Crítica en el Festival de Jerez 2026.

El apartado internacional del LAVA desplegará propuestas interdisciplinares a lo largo de los próximos meses, comenzando el 23 de octubre con el cabaret irreverente 'Epidermis Circus', de la compañía canadiense SNAFU Dance Theatre Society. Posteriormente, la formación alemana Familie Flöz presentará el 7 de noviembre 'Teatro Delusio', mientras que la italiana Teatro Necessario ofrecerá los días 21 y 22 de noviembre la obra 'Nuova Barberia Carloni'.

Asimismo, el director argentino Sergio Boris pondrá en escena el 28 de noviembre 'Euforia & desazón' junto a la compañía El Eje, y Fernanda Orazi dirigirá 'Niebla'. En el ámbito de la danza y las artes del circo, la coproducción entre España y Croacia 'What do you see or not' llegará el 5 de febrero con la bailarina vallisoletana María Matarranz, seguida por los espectáculos internacionales de Peeping Tom, Gandini Juggling y la belga Circus Ronaldo, esta última encargada de clausurar la temporada los días 14 y 15 de mayo con 'Sono io?'.

Junto a las compañías internacionales, la escena española tendrá un peso fundamental a través del teatro, la danza contemporánea, el circo y la música de raíz. La programación teatral contará con montajes como 'Yo nací en un surco de judías', de Laura Santos; 'Lengua de vaca', fruto de un proyecto internacional con la ESADCYL; 'Autorreverse', de Perigallo Teatro; 'El rey de la farándula', de Lazona Teatro; 'Gola', de Oriol Pla y Pau Matas; o 'Violencia', de Diego Garrido e Ysarca.

Por su parte, el bloque de danza incluirá piezas de Juan Tomás de la Molía, Águeda Saavedra, Osa+Mujika, Siberia Danza y una dedicación especial a Manuel Liñán durante el Día Internacional de la Danza. El panorama musical se completará con los conciertos de electrónica y folclore a cargo de Isla Kume, Castora Herz & La Quadrilla, Mercedes Peón y Dulzaro.

Además de la exhibición en sala, el LAVA reforzará la mediación con el público y la ciudadanía mediante talleres, encuentros profesionales y el lanzamiento del nuevo proyecto 'El Suelo es LAVA', desarrollado en colaboración con El Silo Casa de Cultura y financiado por la Red Española de Teatros y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

De manera paralela, el centro acoge hasta el 27 de septiembre la instalación sonora 'Cápsula Radio', impulsada por Coma14, Société Mouffette y el programa 'LaSala' de Radio Nacional de España. La institución mantendrá también las celebraciones especiales vinculadas al Día Mundial del Teatro, de la mano de la compañía Nao d'Amores conducida por Ana Zamora, el Día Mundial del Circo y el Día Internacional de la Danza.

Los espectadores que deseen asistir a los espectáculos podrán optar por las modalidades de Abono 12 y Abono 20, que ofrecen descuentos de hasta cien euros en la compra de localidades. El periodo de renovación presencial en taquilla para antiguos abonos comenzará los días 4 y 5 de septiembre mediante cita previa telefónica, extendiéndose el plazo general de renovación del 7 al 12 de septiembre.

La venta de nuevos abonos dará comienzo el 15 de septiembre tanto en la taquilla del centro como en la página web oficial, mientras que las entradas individuales para toda la temporada saldrán a la venta a partir del 22 de septiembre con descuentos dirigidos a jóvenes, desempleados y estudiantes de artes escénicas.