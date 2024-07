Vox lleva al Pleno de la Diputación de Valladolid una proposición en contra del realojo de menores migrantes

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox lleva al Pleno de la Diputación de Valladolid, que se celebra este vieres, 26 de julio, una proposición en contra del realojo de menores no acompañados en la provincia.

En este marco, según un comunicado de Vox remitido a Europa Press, "la inmigración ilegal es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad española, con unas derivadas sociales, culturales y económicas que a medio y largo plazo supondrán graves problemas de convivencia", a lo que han añadido que "el descontrol en las fronteras está conduciendo a una invasión de ilegales, especialmente en Canarias".

"En el caso de los menores, desde nuestro grupo en Diputación, consideramos que estos deben de estar con sus padres, tal y cómo recoge la Declaración de Derechos del Niño de UNICEF, y por lo tanto proponemos rechazar el reparto de menores promovido por el gobierno de España", han explicado desde el Grupo Provincial.

Así, también van a proponer que la Diputación de Valladolid "no participe en políticas de acogida que contribuyan a incrementar el efecto llamada a menores no acompañados, que en los municipios de la provincia se desarrollen Ordenanzas que eviten los empadronamientos irregulares y que la Diputación no participe económicamente en planes para la reubicación de ilegales o la construcción de Centros de 'MENAs' en la provincia", han concluido.