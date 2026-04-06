Vox no negociará la Mesa de las Cortes en CyL "al priorizar las medidas a los sillones"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Acusa a la dirección nacional del PP de "filtrar" conversaciones de las negociaciones que no corresponden con la verdad

MADRID/VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha confirmado que la formación no negociará la Mesa de las Cortes en Castilla y León, tal y como ha hecho en Extremadura y Aragón, lo que evidencia, en sus palabras, que priorizan "las medidas a los sillones".

El dirigente ha censurado las "zancadillas" que la dirección nacional del PP está poniendo a las negociaciones para cerrar acuerdos en las comunidades autónomas, a la vez que ha reconocido una "mejor predisposición" al "diálogo" con los presidentes autonómicos 'populares' para cerrar pactos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Fúster también ha acusado a 'Génova' de "filtrar conversaciones" en medios de comunicación para "obstaculizar" la negociación asegurando que piden cosas que no habían reclamado en dichas conversaciones. Esto, según el portavoz de Vox, daña el "clima de confianza" entre los dos partidos. "La confianza es importantísima cuando el PP nos ha engañado tantas veces", ha señalado.

En este contexto, Fúster ha avanzado que se han retomado las negociaciones en Extremadura y Aragón esta semana, y "más adelante" se profundizarán en Castilla y León. Dicho esto, ha afirmado que en las 'baronías' del PP encuentran una "mejor predisposición" al acuerdo que en la dirección nacional de 'Génova'.

"Tenemos una interlocución bastante más fluida en las regiones y comunidades autónomas --del PP--, porque ahí podemos hablar más de los problemas reales de la gente. 'Génova' parece que está más preocupada por conseguir que Vox desaparezca", ha reprochado.

El portavoz de Vox ha defendido que los equipos económicos del partido y la secretaría general han presentado "buenos acuerdos, sensatos y con enorme carga de sentido común". "Ahora, será la responsabilidad del PP si quiere o no quiere", ha advertido, al tiempo que ha confirmado que hubo una conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León, pero "no se produjo en los términos" que avanzó el líder 'popular'.

NO ENTRA EN LAS MESA DE LAS CORTES DE CYL

Fúster ha indicado que desde Vox no han empezado ninguna negociación "pidiendo sillones y cargos públicos", por lo que ha confirmado que, tal y como ha ocurrido en Aragón y Extremadura, no estarán en la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Según ha explicado, desde el partido de Santiago Abascal negocian "medidas y cambios de políticas", que después se puedan trasladar con "presupuestos, un seguimiento" y un pacto "que sea fiscalizado y transparente" para todos los españoles. Y por último, "en la última fase", abordar cómo estas medidas se pueden aplicar en consejerías u otros cargos del gobierno regional, si bien ha insistido que todavía no están en esa fase.

"SEMANA FANTÁSTICA" DE LA CORRUPCIÓN DEL BIPARTIDISMO

Fúster también ha recordado que, tras la Semana Santa, se abre la "semana fantástica de la corrupción del bipartidismo", con el 'caso Koldo' que afecta al PSOE, y a "la banda del Peugeot", y el juicio a 'Kitchen' donde el PP "usó el Ministerio del interior para tapar las pruebas de su corrupción y de su caja 'B'".

"Son dos partidos indistinguibles", ha afirmado Fúster, quien ha afirmado que la corrupción en el caso del PP complica la "alternativa" para desalojar de la Moncloa al "socialismo corrupto". "Va a ser complicado, por lo que parece, presentar la moción de censura tan necesaria contra esta banda criminal", ha abundado el portavoz, que ha defendido que Vox, por contra, es "un partido limpio y sin corrupción".

NO HACEN DE COMENTARISTAS DE LA GUERRA DE IRÁN

Preguntado por la posición de Vox ante la postura de Giorgia Meloni en Italia con la guerra de Irán, Fúster ha reafirmado que no hacen valoraciones de la guerra en Irán porque no están en el gobierno.

"Ojalá pudiéramos hacerlas porque entonces significaría que estamos en el gobierno (...) ¿Pero para qué vamos a hacer de espectadores, de comentaristas de la actualidad internacional cuando realmente no tenemos la posibilidad de tomar decisiones?", ha planteado.