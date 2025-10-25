Vox rechaza negociar con Junts una hipotética moción de censura: "Con nosotros los separatistas pinchan en hueso"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, durante una visita a Burgos - VOX
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 25 octubre 2025 18:57

   BURGOS, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su partido "no va a gastar ni un segundo" en hablar con Junts para negociar una hipotética moción de censura, ya que considera que los "separatistas están utilizando esta táctica para volver a tensionar y exprimir de nuevo" al gobierno de España. "Con Vox pinchan en hueso, no nos creemos nada y no les vamos a dedicar ni un segundo", ha subrayado.

   Así lo ha señalado el portavoz nacional durante una visita a la capital burgalesa, donde ha remarcado que Vox "dice lo mismo tanto en privado como en público". "No vamos a gastar ni 30 segundos en hablar con separatistas", ha subrayado.

   Para Fúster, se trata de una nueva "táctica de los separatistas" para tratar de "tensionar y exprimir de nuevo" el gobierno de España. "Que Junts y el PP hagan lo que les dé la gana, nosotros ya lo dijimos, solo necesitamos dos diputados para presentar una moción de censura a este gobierno de corrupción", ha expresado.

   De hecho, ha hecho énfasis en que Vox "no va a negociar la disolución de España con separatistas".

