VTLP afirma que el Ayuntamiento debe reconsiderar la "actitud de bloqueo" ya que la Junta realizará aportación a la SVAV

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha señalado este viernes que la información de que la Junta de Castilla y León abonará en próximas fechas los 8 millones de euros que debe aportar en 2024 a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad deberían "hacer reconsiderar" al equipo de Gobierno del Ayuntamiento en su "actitud de bloqueo".

Así lo ha señalado Anguita en declaraciones a los medios de comunicación en la mañana de este viernes, después de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la SVAV celebrada ayer en la que el Ministerio de Transportes y Adif presentaron un requerimiento al Ayuntamiento de Valladolid para que cumpla los compromisos recogidos en el convenio para la integración ferroviaria en el plazo de un mes.

Según Anguita, la Junta, "con responsabilidad, ha pensado que tiene un convenio en vigor y que tiene que cumplir ese convenio, como debería estar pensando el Ayuntamiento de Valladolid", a lo que ha añadido que confía que ese hecho lleve al equipo de Gobierno de PP y Vox a reconsiderar la "actitud de bloqueo" que considera que mantiene en la SVAV.

"Si no cumplimos con el convenio y el convenio se rompe, la deuda de los 400 millones sigue encima de la mesa, por mucho que algunos no la quieran ver y no quieran considerarla", ha advertido la portavoz de VTLP.

Además, ha reclamado al alcalde que se siente "de verdad" a "negociar de buena fe la integración y nuevos pasos" que considera que hacen falta a la ciudad, como sería la renovación del cruce de Daniel del Olmo.

Por otro lado, se ha unido a las críticas mostradas este jueves por el ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, y por el Grupo Municipal Socialista, por la ausencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, en la reunión de la Comisión de Seguimiento, algo que ve como "una actitud de irresponsabilidad".