VTLP cree que el Ayuntamiento "miente" sobre la parcela del Miguel Delibes y critica la "desidia" de la Junta

Apuntan que el solar anunciado hoy por el equipo de Gobierno y la administración autonómica ya se había planteado "hace dos años".



VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra ha desmentido al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León en el sentido de que consideran que no se ha dado "solución ni desbloqueo" al polideportivo del Colegio público Miguel Delibes y consideran que "no existía más problema que la desidia de la administración autonómica que no llegó a firmar el convenio".

Así lo ha recalcado el concejal de VTLP, Jonathan Racionero, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, y el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta, José Miguel Sáez Carnicer, hayan ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la parcela en la que definitivamente plantean ubicar el proyecto de polideportivo escolar.

Racionero ha acusado al Ayuntamiento y a la Junta de mentir porque la parcela que ahora se ha anunciado "ya estaba contemplada en las conversaciones entre Ayuntamiento y Junta de hace dos años" y defiende que tenía "absoluta cabida en el convenio al que renunció la pasada semana el actual equipo de Gobierno".

Esto confirma, en opinión del concejal de VTLP, que esa decisión "solo fue una excusa de PP y Vox para liberar el dinero comprometido para el polideportivo y emplearlo en otros proyectos que pretenden impulsar, como la eliminación de carriles bici o bus-taxi".

Racionero critica que lo que Carnero ha definido hoy como una "firma unilateral" del convenio por parte del Ayuntamiento, en referencia al acuerdo de la Junta de Gobierno del 6 de junio de 2022, "se hizo en los términos exactos que pidió la Junta".

Después, ha añadido la Consejería de Educación no avanzó y "dejó pendiente su firma".

Como recuerda Racionero, en las conversaciones entre el Ayuntamiento y la Junta --el anterior concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, era de VTLP-- la posibilidad de ocupar la actual pista polideportiva abierta y gratuita, "aunque no era la solución ideal" porque se trata de una instalación construida recientemente.

En caso de que se optara por esta opción señala que se pedía a la Junta que en el presupuesto global del polideportivo se incluyera una nueva pista para que los vecinos de La Victoria y Puente Jardín no perdieran ese espacio nuevo y gratuito.

Dicho convenio propuesto por el Ayuntamiento en 2022 a la espera de la firma de la Junta, no concretaba cuáles eran las dimensiones ni el lugar exacto de construcción del polideportivo.

Lo que contemplaba este convenio, explica Racionero, "era el compromiso por parte de ambas administraciones y el presupuesto que se debía destinar para hacer esta nueva instalación deportiva, el resto de asuntos eran detalles técnicos que más adelante se concretarían por parte de los equipos de ambas administraciones".

VTLP recuerda que presentó el pasado Pleno del 25 de septiembre una moción, "aprobada por unanimidad tras aceptar la enmienda del PP en aras de lograr un consenso sobre este tema", para instar al Ayuntamiento y a la Junta a construir los tres polideportivos acordados en la pasada legislatura, no solo en el CEIP Miguel Delibes, sino también los del CEIP María Teresa Íñigo de Toro y el IES Juan de Juni.

En este sentido ha puesto en valor que ese acuerdo fue "fruto del trabajo de coordinación" del exconcejal Alberto Bustos con la Dirección General de Educación de la Junta de Castilla y León, "analizando las necesidades coincidentes en los ámbitos de la educación y el deporte, en todo lo que se refiere a instalaciones deportivas".