VTLP critica al Ayuntamiento por "incumplir su propia medida" de restricción del tráfico en el Día Europeo Sin Coche

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado que el Ayuntamiento de la capital "ha incumplido su propia medida" de restricción del tráfico en la almendra central con motivo de la celebración del Día Europeo Sin Coche.

La portavoz de la formación, Rocío Anguita, ha recordado que el Consistorio anunció "a bombo y platillo" dos medidas para esta jornada, limitar el acceso de vehículos al centro de Valladolid y ofrecer de forma gratuita el transporte público.

Sin embargo, ha lamentado que, durante la mañana, el tráfico en el centro "no estaba restringido" y que los coches circulaban "con total normalidad", según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, Anguita ha criticado "la falta de coherencia" del equipo de Gobierno al proponer iniciativas para fomentar la movilidad sostenible "sin ser capaces de cumplirlas en un día simbólico como hoy".

"No sabemos cuál es la política real de este equipo de Gobierno, que parece dedicarse más a los anuncios que a las acciones", ha reprochado la concejala.

Asimismo, Anguita ha advertido de que el incumplimiento "debilita cualquier mensaje sobre movilidad sostenible" y supone perder una oportunidad para "concienciar a la ciudadanía y demostrar que el transporte público y los desplazamientos sostenibles son una prioridad".