VTLP critica que Carnero "incumpla totalmente" la planificación para la gestión de la ZBE a la que se "comprometió"

VALLADOLID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento "incumpla totalmente" la planificación programada de la gestión relacionada con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha pedido medidas concretas para cumplir con los planes y plazos "a los que se comprometió".

La formación ha recordado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que en septiembre el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutierrez, afirmó que sería el 1 de enero cuando estaría listo el sistema de gestión de las cámaras de acceso a la ZBE, para el período de prueba de seis meses en el que se enviaría información a los vehículos que accedieran sin permiso a la zona restringida.

"Para eso eran estos seis meses de prueba de la ZBE, pero no han cumplido ni van a hacerlo con este propósito, pues aún si siquiera han podido licitar la gestión de la plataforma tecnológica", ha criticado el concejal de VTLP, Jonathan Racionero, quien ha señalado que "son sus planes, su programación y no van a cumplir con ella por lo que podemos asegurar que se está mal informando a la ciudadanía".

En este marco, el edil ha explicado que antes de finalizar el mes de enero, el actual equipo de gobierno desea tener finalizado el texto sobre el procedimiento para solicitar las exenciones, pero "la gestión de la plataforma tecnológica, que será la encargada de todos los procedimientos, aún no se ha licitado".

Además, el concejal ha lamentado que "el perímetro no está señalizado, la web de información no funciona, no existe aún el procedimiento para solicitar las exenciones y la plataforma tecnológica no estará lista hasta el mes de mayo".